Bungie se po prvním víkendu s endgame lokací zamýšlí nad budoucností Marathonu

25. 3. 2026 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Marathon má za sebou první víkend s endgame raidem Cryo Archive a Bungie a už řeší zásadní zpětnou vazbu komunity. Šéf vývoje Joe Ziegler potvrdil, že studio aktivně zvažuje hned několik změn. Cryo Archive představuje nejnáročnější obsah ve hře, do které hráči na 25 úrovni mohou vstoupit pouze s drahou výbavou, čímž zároveň riskují její ztrátu. S tím ale přichází i frustrace, kterou hráči začali okamžitě sdílet. Nejčastější připomínky se týkají tří oblastí.

První je omezení dostupnosti pouze na víkendy. Hráči, kteří nemají čas hrát právě v těchto dnech, se tak k endgame obsahu vůbec nedostanou. Druhým problémem je systém lootu, konkrétně situace, kdy po otevření vaultu nemusí padnout klíčový předmět, který je nutný pro přístup k finálnímu bossovi. Třetí téma se týká solo hráčů, kteří momentálně nemají možnost vstoupit do Cryo Archive bez plného tříčlenného týmu.

Ziegler uvedl, že Bungie všechny tyto podněty analyzuje. „Sbíráme zpětnou vazbu, děláme si poznámky a budeme přemýšlet nad dalšími iteracemi,“ napsal. Zároveň ale upozornil, že případné změny nemusí přijít okamžitě, protože každý zásah může ovlivnit celkový balanc hry.

Marathon – recenze extrakční střílečky od Bungie

Právě vyvážení je v tomto případě klíčové. Otevření Cryo Archive během celého týdne by mohlo rozbít tempo ostatních map, zatímco garantované odměny by mohly snížit napětí a riziko, které je pro extraction střílečku zásadní. Podobně i přidání solo queue by změnilo dynamiku týmové spolupráce a rozmělnilo hráčskou základnu. Nemluvě o tom, že by zřejmě musel zjednodušit PvE obsah, protože v Cryo Archive narazíte na tuhé a početné skupinky AI nepřátel, kteří zatipí i tříčlennému týmu.

Přesto je zřejmé, že Cryo Archive funguje jako silný vrchol herního cyklu. Nabízí intenzivní souboje, hodnotné odměny a vysoké riziko, které může během několika vteřin zničit hodiny sbírání vybavení. Bungie tak stojí před složitým rozhodnutím. Musí najít rovnováhu mezi dostupností, férovostí a napětím, aniž by narušilo základní principy hry. Rozhodně jde ale o pojem, který v Marathonu silně rezonuje a vyvolává emoce.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Minecraft Dungeons II – Představení
Minecraft Dungeons II – Představení
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Sekiro: No Defeat - Trailer
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
Fight Club #764 – My a multiplayer
Fight Club #764 – My a multiplayer
SiN Reloaded - Oznámení
SiN Reloaded - Oznámení
Pragmata – Hlavní ukázka
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení
Samson – Datum vydání
Samson – Datum vydání
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení

