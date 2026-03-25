Bungie se po prvním víkendu s endgame lokací zamýšlí nad budoucností Marathonu

Marathon má za sebou první víkend s endgame raidem Cryo Archive a Bungie a už řeší zásadní zpětnou vazbu komunity. Šéf vývoje Joe Ziegler potvrdil, že studio aktivně zvažuje hned několik změn. Cryo Archive představuje nejnáročnější obsah ve hře, do které hráči na 25 úrovni mohou vstoupit pouze s drahou výbavou, čímž zároveň riskují její ztrátu. S tím ale přichází i frustrace, kterou hráči začali okamžitě sdílet. Nejčastější připomínky se týkají tří oblastí.
Congratulations to all the runners who’ve been battling it out in the floating death fridge we call Cryo Archive! We’ve been watching and ingesting all the thoughts and feedback that we’re hearing, aggregating it and taking it down in notes. After this weekend we’ll spend some…— Ziegler (@Ziegler_Dev) March 21, 2026
První je omezení dostupnosti pouze na víkendy. Hráči, kteří nemají čas hrát právě v těchto dnech, se tak k endgame obsahu vůbec nedostanou. Druhým problémem je systém lootu, konkrétně situace, kdy po otevření vaultu nemusí padnout klíčový předmět, který je nutný pro přístup k finálnímu bossovi. Třetí téma se týká solo hráčů, kteří momentálně nemají možnost vstoupit do Cryo Archive bez plného tříčlenného týmu.
Ziegler uvedl, že Bungie všechny tyto podněty analyzuje. „Sbíráme zpětnou vazbu, děláme si poznámky a budeme přemýšlet nad dalšími iteracemi,“ napsal. Zároveň ale upozornil, že případné změny nemusí přijít okamžitě, protože každý zásah může ovlivnit celkový balanc hry.
Právě vyvážení je v tomto případě klíčové. Otevření Cryo Archive během celého týdne by mohlo rozbít tempo ostatních map, zatímco garantované odměny by mohly snížit napětí a riziko, které je pro extraction střílečku zásadní. Podobně i přidání solo queue by změnilo dynamiku týmové spolupráce a rozmělnilo hráčskou základnu. Nemluvě o tom, že by zřejmě musel zjednodušit PvE obsah, protože v Cryo Archive narazíte na tuhé a početné skupinky AI nepřátel, kteří zatipí i tříčlennému týmu.
Přesto je zřejmé, že Cryo Archive funguje jako silný vrchol herního cyklu. Nabízí intenzivní souboje, hodnotné odměny a vysoké riziko, které může během několika vteřin zničit hodiny sbírání vybavení. Bungie tak stojí před složitým rozhodnutím. Musí najít rovnováhu mezi dostupností, férovostí a napětím, aniž by narušilo základní principy hry. Rozhodně jde ale o pojem, který v Marathonu silně rezonuje a vyvolává emoce.