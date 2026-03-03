Bungie reaguje na přání fanoušků. Nejvíce Marathonu chybí dvojičky
3. 3. 2026

Bungie o víkendu otestovalo nápor na servery své chystané extrakční střílečky Marathon. Spousta lidí testu využila a hru si vyzkoušela, konkrétně v jeden moment u ní na Steamu sedělo přes 143 tisíc hráčů a hráček najednou. Největší výtka? Pro PvPvE hru podobného ranku velmi častá absence hraní v týmech po dvou.

V současné verzi nabízí Marathon jen dvě matchmaking možnosti: solo a trio. To znamená, že hráči, kteří chtějí hrát ve dvou, musí buď rozdělit tým, nebo přibrat třetího spoluhráče. Hraní ve dvou se tak stalo jednou z nejčastějších připomínek během server slamu. Bungie nyní potvrzuje, že požadavky registruje, i když zatím není jasné, jestli se režim objeví při launchi.

Marathon
Novinky
Marathon představuje hvězdnou soupisku dabérů. Obsahuje známá jména z Balduru i Clair Obscur

Další výrazná zpětná vazba se týká přemapování ovládání. Konzoloví hráči žádali možnost úplného unbindování některých tlačítek, což Bungie ozopět potvrdilo jako něco, čemu se hodlá věnovat. Před plným vydáním 5. března se vývojáři také znovu dívají na Time-to-Kill. Rychlost eliminace Runnerů vyvolala rozdělené reakce – část hráčů oceňuje svižnost přestřelek, jiní ji považují za příliš rychlou. Možným řešením může být úprava hustoty hráčů na mapách.

Na stole je i ekonomika nábojů a léčivých předmětů. Někteří hráči během testu rychle vyčerpali zásoby, což vedlo k frustraci v delších výpravách. Bungie přiznává, že balancování těchto systémů je aktuálně předmětem interních debat. Silnou odezvu vyvolalo také uživatelské rozhraní. Během Server Slamu se objevily stížnosti na nepřehledné menu a zmatečný HUD. Studio slibuje úpravy a zároveň potvrzuje, že přijdou i optimalizace pro PC hráče, kteří během testu měli potíže s výkonem.

Co se týče komerční stránky, server slam přinesl solidní čísla. Marathon se vyšplhal na třetí místo žebříčku Steam top sellers. Marathon se hraje skvěle, má své ostré hrany, které je nutné obrousit, jestli z něj chce Bungie svůj další hit po skomírajícím Destiny. Extrakční střílečka vychází 5. března na PC, PS5 a Xbox Series X/S.

Nejnovější články