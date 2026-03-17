Bungie od zítřka v Marathonu otestuje hraní ve dvojicích

Je to příběhy starý jako hry samy – vyjde multiplayerová hra, která se hraje v jednom, nebo třech hráčích. Hráči volají po možnosti týmů dvojic, studio na to promptně reaguje. A já se ptám: „Proč tam ta možnost nebyla od začátku?!“ Prošel si tím Apex Legends, Elden Ring Nightreign i nedávno Arc Raiders. Všem maratóncům, kterým chybí kamarád do trojice, přináší Bungie skvělou zprávu – tento týden začne testovat režim dvojic v extrakční střílečce Marathon.
Šéf vývoje Joe Ziegler oznámil, že už zítra začne testování, které potrvá zhruba dva týdny. Zatím půjde o poměrně omezený režim. Duo lobby bude dostupné pouze na mapě Perimeter a hráči budou párováni výhradně proti jiným dvojicím. Důležitý detail: do tohoto režimu nepůjde vstoupit sólo – musíte už mít spoluhráče ve skupině před samotným matchmakingem – hra k vám kumpána automaticky nepřiřadí.
Ziegler zároveň upozorňuje, že test nebude bez chyb. Cílem je hlavně získat data a pochopit, jak duo formát ovlivní balanc hry. Každá změna počtu hráčů v týmu ovlivňuje fungování schopností postav, ekonomiku zdrojů, AI nepřátel i celkové tempo zápasů. Bungie proto chce nejdřív otestovat dopady, než režim případně nasadí natrvalo.
Studio už naznačilo, že pokud se test osvědčí, dvojice by se mohly stát standardní součástí hry. Zároveň nejde o poslední experiment – Bungie plánuje podobným způsobem ladit Marathon i do budoucna. Pro Bungie jde o další krok k tomu, aby Marathon našel ideální polohu ještě před tím, než naplno rozjede endgame obsah včetně připravovaného Cryo Archive raidu. Což je taky poslední bod ze seznamu, který chci splnit, než vám předám komplexní hodnocení Marathonu v recenzi.