Bulánci a řetízek ve špatném hrníčku. Dvě české legendy se propojí v jednom filmu

19. 12. 2025 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Svět snů a nebezpečných polštářů se před pár lety úspěšně probudil, aby připomněl staré dobré časy a zbořil Startovač. Bulánci se díky tomu vrátili do povědomí hráčů, a to nejen novou digitální hrou, ale též hned dvěma deskovkami. A teď se k výčtu pomalu přidá i hraná adaptace.

Pracují na ní nadšenci kolem rodinného kina Balt, kteří se po delších domluvách dohodli se SleepTeamem, aby jim propůjčil licenci a prvky z oblíbené videohry, které převedou do svérázného béčkového filmu. Zástupci z vývojářského celku budou fungovat i jako konzultanti, aby pohlídali věrnou příběhovou linii, do níž se dokonce zapracuje motiv ztraceného řetízku v hrníčku známý z pořadu Ano, šéfe!

Bulánci film zdroj: KinoBalt

Jestliže věci půjdou podle plánů, tým chce mít do konce ledna hotový scénář a ideálně do konce února najít správné lokace. Následně začnou práce na kostýmech a rekvizitách, aby natáčení mohlo odstartovat někdy v červnu 2026 se zatím nestanoveným datem premiéry.

Tvůrčí celek k tomu nabízí docela zajímavý dárek k Vánocům. Ví, že budou potřebovat řadu neherců do rolí hlavních polštářových hrdinů i jejich obětí. Proto nabízí možnost si tuto roli zakoupit. Za 4 499 korun se můžete stát péřových vrahem, který si po natáčení odnese svůj kostým i zbraň domů. Případně za 1 999 korun se stanete obětí a dostanete pár sekund slávy na plátně.

Vzhledem k podmínkám a pravděpodobně nízkému rozpočtu nesmíte čekat pompézní adaptaci, jakožto spíše nadšenecký projekt, který s látkou pracuje, protože ji má rád. I proto se s velkou pravděpodobností nepodívá do širší distribuce a zůstane spíše doménou menších kin či domácích projekcí. Na druhou stranu ale ve chvíli, kdy mohou do kin jít snímky Evy Toulové, proč by nemohli Bulánci. Nechme si ale domněnky až na první ukázky.

Kino Balt je netradiční koncept rodinného biografu, kde se v malém sálu konají různé filmové akce. Zároveň slouží jako prostor pro mladé i začínající umělce a díky jejich podpoře vznikl třeba letošní Kořenový vězeň, založený na legendární televizní reportáži „bába pod kořenem“.

