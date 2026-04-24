Budoucnost Game Passu počítá s Discordem. Služba by ale mohla příjít o další tituly
zdroj: Foto: Xbox

24. 4. 2026 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Microsoft pomalu začíná výrazně měnit směr Xboxu, kdy první ze zásadních novinek přišla před pár dny. Společnost se rozhodla vyslyšet nářky fanoušků a zlevnila předplatitelskou službu Xbox Game Pass, ačkoliv přišla o výhodu přítomnosti nového ročníku Call of Duty v den vydání. Jde o předvoj dalších změn do budoucna, jejich součástí bude i užší spolupráce s komunikační platformou Discord.

Game Pass x Discord zdroj: Microsoft

Vedoucí herní divize Asha Sharma na svých sociálních sítích nastínila další novinky, které stojí mimo jiné i na hlubším propojení s populární komunikační platformou. Detaily zatím nesdílela, ale fanoušci už spekulují o tom, že by součástí Game Passu nově mohla být nějaká forma předplatného Nitro, jež na Discordu odemyká řadu výhod. Anebo by mohlo jít o dodatečné funkce, za které si půjde připlatit.

„Xbox a Discord už řadu let spolupracují na tom, aby hráčům usnadnily navazování kontaktů, chatování a hraní napříč zařízeními. Opět spojujeme síly, abychom našim hráčům nabídli ještě flexibilnější službu Game Pass. Někteří z vás možná brzy narazí na první náznaky a my se s vámi podělíme o další podrobnosti,“ napsala.

Nicméně všechny tyto změny by mohly přinést další oběti. Experti, mezi něž patří třeba analytik Piers Harding-Rolls, věří, že Call of Duty nebude jedinou sérií, která do služby nebude přicházet rovnou v den vydání. Důvodem jsou především peníze. Už delší dobu se spekuluje, že společnost v případě Call of Duty: Black Ops 6 přišla kvůli službě o stovky milionů dolarů, přičemž je jasné, že podobný scénář, ačkoliv ne v takovém měřítku, může nastat i u jiných her.

Praxe okamžité dostupnosti přirozeně jen tak nezemře. Stále zůstane pilířem a jedním z hlavních lákadel, v budoucnu ale zkrátka existuje možnost, že větší hry se budou do služby vydávat až s mírným odstupem a postupně. Případně že Game Pass zavede více možností, za něž si člověk musí připlatit. Budoucí forma služby je každopádně zatím ve hvězdách a někteří dokonce zvěstují, že Microsoft koketuje se zavedením reklam, podobně jako to dělají streamovací služby u filmů a seriálů.

Každopádně, pokud patříte mezi stálé zákazníky a náhodou využíváte i GeForce Now, vyšla do ní nová aktualizace, která zlepšuje přehlednost knihovny. Přibyly třeba nové štítky pro Ubisoft+ a právě Game Pass, abyste jasně poznali, odkud dostupné hry pochází. Současně se do cloudové služby v uplynulých dnech vydalo několik novinek včetně Vampire Crawlers, Tides of Tomorrow či Crimson Desert.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
