Budoucnost Game Passu počítá s Discordem. Služba by ale mohla příjít o další tituly

Microsoft pomalu začíná výrazně měnit směr Xboxu, kdy první ze zásadních novinek přišla před pár dny. Společnost se rozhodla vyslyšet nářky fanoušků a zlevnila předplatitelskou službu Xbox Game Pass, ačkoliv přišla o výhodu přítomnosti nového ročníku Call of Duty v den vydání. Jde o předvoj dalších změn do budoucna, jejich součástí bude i užší spolupráce s komunikační platformou Discord.
Vedoucí herní divize Asha Sharma na svých sociálních sítích nastínila další novinky, které stojí mimo jiné i na hlubším propojení s populární komunikační platformou. Detaily zatím nesdílela, ale fanoušci už spekulují o tom, že by součástí Game Passu nově mohla být nějaká forma předplatného Nitro, jež na Discordu odemyká řadu výhod. Anebo by mohlo jít o dodatečné funkce, za které si půjde připlatit.
„Xbox a Discord už řadu let spolupracují na tom, aby hráčům usnadnily navazování kontaktů, chatování a hraní napříč zařízeními. Opět spojujeme síly, abychom našim hráčům nabídli ještě flexibilnější službu Game Pass. Někteří z vás možná brzy narazí na první náznaky a my se s vámi podělíme o další podrobnosti,“ napsala.
Nicméně všechny tyto změny by mohly přinést další oběti. Experti, mezi něž patří třeba analytik Piers Harding-Rolls, věří, že Call of Duty nebude jedinou sérií, která do služby nebude přicházet rovnou v den vydání. Důvodem jsou především peníze. Už delší dobu se spekuluje, že společnost v případě Call of Duty: Black Ops 6 přišla kvůli službě o stovky milionů dolarů, přičemž je jasné, že podobný scénář, ačkoliv ne v takovém měřítku, může nastat i u jiných her.
Praxe okamžité dostupnosti přirozeně jen tak nezemře. Stále zůstane pilířem a jedním z hlavních lákadel, v budoucnu ale zkrátka existuje možnost, že větší hry se budou do služby vydávat až s mírným odstupem a postupně. Případně že Game Pass zavede více možností, za něž si člověk musí připlatit. Budoucí forma služby je každopádně zatím ve hvězdách a někteří dokonce zvěstují, že Microsoft koketuje se zavedením reklam, podobně jako to dělají streamovací služby u filmů a seriálů.
Každopádně, pokud patříte mezi stálé zákazníky a náhodou využíváte i GeForce Now, vyšla do ní nová aktualizace, která zlepšuje přehlednost knihovny. Přibyly třeba nové štítky pro Ubisoft+ a právě Game Pass, abyste jasně poznali, odkud dostupné hry pochází. Současně se do cloudové služby v uplynulých dnech vydalo několik novinek včetně Vampire Crawlers, Tides of Tomorrow či Crimson Desert.