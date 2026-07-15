Bude po Veronice na řadě první, nebo nultý Resident Evil? Capcom chystá víc remaků
zdroj: Capcom

Bude po Veronice na řadě první, nebo nultý Resident Evil? Capcom chystá víc remaků

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15. 7. 2026 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Capcom zřejmě zdaleka neřekl poslední slovo ohledně remaků výsostné hororové série Resident Evil. Podle známého insidera vystupujícího pod přezdívkou Dusk Golem se ve studiu už téměř rok připravuje nová moderní předělávka úplně prvního dílu. Zřejmě si na něj ale několik dalších let ještě počkáme.

Resident Evil Veronica
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Dusk Golem na sociální síti X uvedl, že projekt vstoupil do předprodukce přibližně loni v srpnu nebo září. V této fázi pracuje na hře jen malý tým, který připravuje koncepty, prototypy a určuje budoucí směrování vývoje. Teprve po dokončení přípravných prací dostávají projekty další pracovní sílu a přechází do plné produkce, kdy vznikají plnohodnotné herní systémy, prostředí, modely postav a tak dále.

Podle insidera se ale do této fáze dostane remake jedničky až ve chvíli, kdy Capcom dokončí vývoj remaku Resident Evil Veronica, který oznámil letos v červnu. Jeho vydání očekáváme v příštím roce, předělávka prvního dílu by tak měla na řadu přijít nejdřív kolem roku 2029.

Situaci navíc komplikuje ještě jeden projekt. Dusk Golem totiž tvrdí, že remake Resident Evil Zero vstoupil do plné produkce už na konci roku 2022, což by teoreticky mohlo znamenat, že dalším pánem na holení po Veronice by mohla být nula, zatímco první Resident Evil by následoval až později.

Spekulace kolem návratu praotce série přitom kolují už několik let. V minulosti se objevily informace, že Capcom plánuje vydání načasovat na 30. výročí série, které připadá na letošní rok. Což se tedy nakonec nestalo, jubilejní rok místo toho připadl novému pokračování v podobě Resident Evil Requiem.

Resident Evil Veronica
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Stejný insider zároveň tvrdí, že se mění i plány kolem podpory Requiem po vydání. Příběhové rozšíření, které Capcom už oficiálně potvrdil, má podle jeho informací dorazit až po vydání remaku Code Veronica. Údajně jde o součást nové strategie, v níž chce společnost připravovat výrazně rozsáhlejší dodatky, která fanoušky zaměstnají na delší dobu v prodlevách mezi jednotlivými díly. Capcom zatím pouze uvedl, že na dodatku intenzivně pracuje, ale že si na něj chvíli musíme počkat.

Je ale třeba připomenout, že všechny informace o remaku prvního Resident Evilu i načasování dalších projektů pocházejí pouze z neoficiálních zdrojů. Dusk Golem sice v minulosti správně odhalil několik dosud neoznámených her a trefil i termíny některých oznámení série, jeho předpovědi ale rozhodně nejsou vždy stoprocentně přesné.

První Resident Evil z roku 1996 už v minulosti jednu předělávku dostal. Capcom ji vydal v roce 2002 pro Nintendo GameCube a později ji převedl i na moderní platformy ve formě remasteru. Pokud však skutečně vzniká nový remake, očekává se, že půjde cestou novodobých verzí dvojky, trojky a čtyřky – tedy s kamerou za hlavní postavou (potažmo s pohledem z vlastních očí), výrazně přepracovanou hratelností a všeobecně moderním technickým zpracováním.

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Tagy:
apokalypsa zombie horor akční remake survival third person Resident Evil (série) resident evil
Zdroje:
Capcom, Dusk Golem
Hry:
Resident Evil Resident Evil Zero HD Resident Evil Requiem Resident Evil Veronica
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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