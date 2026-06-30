Bude nová generace luxusem pro vyvolené? Výrobní náklady PS6 údajně astronomicky rostou
zdroj: MP.cz

Bude nová generace luxusem pro vyvolené? Výrobní náklady PS6 údajně astronomicky rostou

30. 6. 2026 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Herní svět se pomalinku polehounku začíná připravovat na příchod další generace konzolí, avšak nejnovější zákulisní informace fanoušky příliš nepotěší. Podle respektovaných zdrojů z technologického průmyslu se totiž výrobní náklady chystaného PlayStationu 6 vyšplhaly do takové výše, že by koncová maloobchodní cena za oceánem mohla bez větších problémů překročit magickou hranici jednoho tisíce dolarů. Jen připomenu, že v USA se ceny uvádějí bez daně, v tuzemsku by se tak mohla pohybovat spíše kolem 25 tisíc korun. 

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Hlavním zdrojem znepokojivých odhadů je insider s přezdívkou KeplerL2, který má v komunitě dlouhodobě vynikající pověst díky přesným únikům hardwarových plánů AMD. Analytik na diskuzním fóru NeoGAF aktualizoval své dosavadní propočty týkající se výrobních nákladů jednoho kusu PS6. Ještě letos v březnu odhadoval cenu všech potřebných komponent na přibližně 760 dolarů, nové revize dodavatelských řetězců ale přinesly drastický skok o dvě stě dolarů. Aktuální odhad tak hovoří o astronomických 960 dolarech, a to pouze za výrobní materiál.

Do částky KeplerL2 nezapočítává žádné další nezbytné výdaje, výsledná cena hardwaru v obchodech přitom zpravidla reflektuje i náklady na výzkum a vývoj, masivní marketingové kampaně, samotnou distribuci, dopravu do skladů po celém světě a v neposlední řadě marže samotných prodejců. Pokud by Sony chtěla za každou cenu udržet cenovku pod hranicí tisíce dolarů, musela by novou konzoli prodávat s masivní ztrátou. Ačkoliv japonský gigant v minulosti k dotování hardwaru ziskem z prodejů her už několikrát přistoupil, zejména na začátku generace, současný rozdíl je zřejmě až příliš propastný.

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Důvody pro takto drastické zdražování moderních technologií můžeme hledat v přetrvávajícím nedostatku operačních pamětí a SSD, zapříčiněném zejména masivním rozvojem umělé inteligence. Tento trend tlačí ceny klíčových polovodičových komponentů do rekordních výšin a herní konzole se stávají přímou obětí konkurenčního boje o křemík, který ve velkém polykají AI datacentra a přísliby na jejich výstavbu.

Samotná Sony pochopitelně prozatím nástupce PS5 oficiálně neoznámila a omezila se pouze na prohlášení, že o termínu vydání ani o ceně nadcházející konzole nebylo doposud rozhodnuto. Stejný insider nicméně už dříve prozradil specifikace připravovaného nového handheldu, který by měl domácí konzoli doprovodit.

Vzhledem k tomu, že Sony v uplynulých měsících opakovaně zdražovala současnou generaci a k podobným krokům se odhodlal i konkurenční Xbox, zdá se, že hraní začne být v příštích letech zase pořádně nákladným koníčkem.

Smarty.cz
Tagy:
Sony herní konzole operační paměti PlayStation 6
Zdroje:
NeoGAF, KeplerL2
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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