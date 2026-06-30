Bude nová generace luxusem pro vyvolené? Výrobní náklady PS6 údajně astronomicky rostou

Herní svět se pomalinku polehounku začíná připravovat na příchod další generace konzolí, avšak nejnovější zákulisní informace fanoušky příliš nepotěší. Podle respektovaných zdrojů z technologického průmyslu se totiž výrobní náklady chystaného PlayStationu 6 vyšplhaly do takové výše, že by koncová maloobchodní cena za oceánem mohla bez větších problémů překročit magickou hranici jednoho tisíce dolarů. Jen připomenu, že v USA se ceny uvádějí bez daně, v tuzemsku by se tak mohla pohybovat spíše kolem 25 tisíc korun.
Hlavním zdrojem znepokojivých odhadů je insider s přezdívkou KeplerL2, který má v komunitě dlouhodobě vynikající pověst díky přesným únikům hardwarových plánů AMD. Analytik na diskuzním fóru NeoGAF aktualizoval své dosavadní propočty týkající se výrobních nákladů jednoho kusu PS6. Ještě letos v březnu odhadoval cenu všech potřebných komponent na přibližně 760 dolarů, nové revize dodavatelských řetězců ale přinesly drastický skok o dvě stě dolarů. Aktuální odhad tak hovoří o astronomických 960 dolarech, a to pouze za výrobní materiál.
Do částky KeplerL2 nezapočítává žádné další nezbytné výdaje, výsledná cena hardwaru v obchodech přitom zpravidla reflektuje i náklady na výzkum a vývoj, masivní marketingové kampaně, samotnou distribuci, dopravu do skladů po celém světě a v neposlední řadě marže samotných prodejců. Pokud by Sony chtěla za každou cenu udržet cenovku pod hranicí tisíce dolarů, musela by novou konzoli prodávat s masivní ztrátou. Ačkoliv japonský gigant v minulosti k dotování hardwaru ziskem z prodejů her už několikrát přistoupil, zejména na začátku generace, současný rozdíl je zřejmě až příliš propastný.
Důvody pro takto drastické zdražování moderních technologií můžeme hledat v přetrvávajícím nedostatku operačních pamětí a SSD, zapříčiněném zejména masivním rozvojem umělé inteligence. Tento trend tlačí ceny klíčových polovodičových komponentů do rekordních výšin a herní konzole se stávají přímou obětí konkurenčního boje o křemík, který ve velkém polykají AI datacentra a přísliby na jejich výstavbu.
Samotná Sony pochopitelně prozatím nástupce PS5 oficiálně neoznámila a omezila se pouze na prohlášení, že o termínu vydání ani o ceně nadcházející konzole nebylo doposud rozhodnuto. Stejný insider nicméně už dříve prozradil specifikace připravovaného nového handheldu, který by měl domácí konzoli doprovodit.
Vzhledem k tomu, že Sony v uplynulých měsících opakovaně zdražovala současnou generaci a k podobným krokům se odhodlal i konkurenční Xbox, zdá se, že hraní začne být v příštích letech zase pořádně nákladným koníčkem.