Bude GTA VI stát 100 dolarů? Spekulace sílí, obchod naznačil vysokou cenovku

Cena her je v posledních letech čím dál citlivější téma. Někdejší standard 59,99 dolarů/eur za velkou AAA hru už dávno neplatí a nové tituly se už běžně prodávají za 79,99. Grand Theft Auto VI by ale tuhle hranici mohlo zase výrazně posunout.
Diskuze o ceně nejočekávanější hry současnosti probíhá prakticky od jejího oznámení. Situaci komplikuje fakt, že stále nebyly spuštěny předobjednávky, takže oficiální částka zůstává neznámá. Víme jen, že chystaná městská akce rozhodně nebude součástí žádné z dostupných předplatitelských služeb, což nepřekvapí asi téměř nikoho.
Mnozí nicméně už čile spekulují nad tím, že by se Rockstar nemusel bát jít s cenovkou vysoko nad standard a klidně zaútočit na hranici 100 dolarů. Nově přilil oleje do ohně obchod Loaded (dříve CD Keys), kde se objevila xboxová verze hry s cenovkou 89,99 liber, což by po převodu znamenalo 99,99 dolarů.
Je přirozeně zapotřebí brát tyto informace s rezervou. Jednak může jít o pouhý placeholder, tedy dočasně nastavenou cenu, ke které obchod nemá reálný základ. V jeho nabídce se totiž objevila i PC verze pro Rockstar Games Launcher za 60,99 liber, přestože její existence zatím nebyla ani oficiálně potvrzena. V obchodě si navíc můžete předobjednat i projekty, které jsou ve vývojovém limbu, jako třeba State of Decay 3 za 19,99 liber.
Na druhou stranu to není poprvé, co se stodolarová cenovka v souvislosti s GTA VI skloňuje. Mluví se o ní minimálně od začátku minulého roku, a pokud existuje společnost a titul, který si může dovolit cenu pořádně nastřelit, jsou jimi určitě Rockstar a Grand Theft Auto VI. Na stranu třetí, analýza společnosti MIDiA Research naznačuje, že by takto vysoká cena mohla ve výsledku prodejům spíše uškodit.
Domněnky tak nakonec stejně rozsekne až spuštění předobjednávek, které by mělo GTA VI čekat už brzy. Tedy samozřejmě za předpokladu, že 19. listopadu jako datum vydání zůstává a nedojde k dalšímu odkladu.