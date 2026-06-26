Bude dostatek konzolí na vydání Grand Theft Auto VI? Prodejci se začínají strachovat
zdroj: Rockstar Games

Bude dostatek konzolí na vydání Grand Theft Auto VI? Prodejci se začínají strachovat

PlayStation 5 Xbox Series

26. 6. 2026 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
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Listopad je ještě docela daleko, proto očekávejte, že následující týdny a měsíce neuběhne týden, co by se nevyloupla novinka ohledně Grand Theft Auto VI. A jelikož v týdnu odstartovaly předobjednávky, poslední dny to byla vyslovená kanonáda, která navíc ještě nekončí. Na analýzu úspěchu, konkrétní ceny i problémy s fyzickým balením tak navazují obavy ohledně skladových zásob konzolí.

Některé velké obchodní řetězce se zřejmě začínají strachovat, že nebudou mít k dispozici dostatečné zásoby herních strojů, aby zvládly nasytit poptávku při nadcházející vánoční sezóně. Podle The Game Business totiž očekávají prudký nárůst zájmu o PlayStation 5 a Xbox Series X/S těsně před vydáním GTA VI i po něm.

zdroj: PlayStation

Podle jejich anonymního zdroje za to logicky mohou hlavně přetrvávající problémy s dostupností hardwarových komponentů. Jednoduše řešeno, obchody nebudou mít přístup k dostatečnému množství konzolí, protože zásoba bude omezená, stejně jako výroba. Díky tomu se očekává, že na konci roku poptávka pravděpodobně převýší nabídku.

Podobné obavy víceméně potvrdil i obchodní ředitel herní divize Microsoftu Matthew Ball. Magazínu nedávno uvedl, že poptávka po konzolích Xbox už teď převyšuje nabídku, přičemž firma dělá všechno pro to, aby se situací vypořádala, avšak naráží na překážky. Naproti tomu stojí Hiroki Totoki ze Sony, jenž v květnu investorům sdělil, že potřebný objem PlayStationu 5 pro letošní rok je už zajištěný. Je ale otázkou, jestli počítal právě s GTA VI.

Xbox Series
Novinky
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Jelikož situace trvá už poměrně dlouho, asi není třeba připomínat, že za omezenou dostupnost i zvyšující se ceny hardwaru může boom generativní umělé inteligence. Ten už několik měsíců komplikuje život výrobcům i spotřebitelům v oblasti technologií, kvůli čemuž došlo ke zdražení PlayStationu 5, Nintenda Switch 2, Steam Decku a včera také Xboxu.

Čekáte-li tak s pořízením konzole na vydání blížícího se fenoménu, možná byste si ji měli koupit dříve, než jste původně měli v plánu. Nejen kvůli hrozícímu vyprodání, ale také dalšímu možnému zvyšování cen. Ostatně právě Xbox za poslední rok zdražil třikrát. A jak ukázala analýza serveru HotUKDeals, zájem o konzole se už teď zvyšuje.

Smarty.cz
Tagy:
otevřený svět městská akce
Zdroje:
Eurogamer, Rockstar
Hry:
Grand Theft Auto VI
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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