Brutální sandbox Kenshi prodal přes 3 miliony kopií a láká na pokračování
26. 5. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Brutální survival sandbox Kenshi překonal hranici tří milionů prodaných kopií a studio Lo-Fi Games to oslavilo po svém – lákáním na dlouho očekávané Kenshi 2. O existenci pokračování nějakou dobu víme, ale protože první hra vznikala přes 12 let, říkali jsme si, že druhý díl má před sebou ještě dalekou cestu. Nemusí tomu tak ale být.

Kenshi je známé tím, že hráče absolutně nešetří. Jeden z nejznámějších startů ve hře vás například hodí doprostřed pouště bez ruky, hladového, obklopeného nepřáteli a s minimálními statistikami. Přesto, nebo možná právě proto, si hra během let vybudovala obrovsky oddanou komunitu, která se proměnila v krásné tři miliony prodaných kopií. Což je na hardcore indie sandbox hodně dobrý výsledek. A zájem přitom neklesá. Hra má i po letech tisíce aktivních hráčů denně a své rekordy na Steamu překonávala ještě minulý rok.

Vývojáři zároveň dobře vědí, na co se komunita ptá nejčastěji: „Kdy už bude Kenshi 2?“ A právě proto spustili web kenshi2when.com, kde se mohou fanoušci přihlásit k odběru novinek zaměřených čistě na pokračování. Žádné konkrétní informace o druhém dílu zatím nepadly, ale vzhledem k tomu, že původní Kenshi strávilo v early accessu pět let, se nikdo ani neodvažuje tipovat datum vydání. Na druhé straně se na Kenshi 2 pracuje v nějaké podobě prý už od roku 2019, takže... snad se dočkáme ještě v desetiletí, které začíná číslovkou dva.

Přestože Kenshi 2 bude pokračováním, odehrává se tisíc let před původní hrou. Pořád půjde o postapo, ale s nepatrně menším úpadkem. Druhý díl vzniká na Unreal Enginu 5 a rovnou vyjde bez předběžného přístupu. Mapa má být zhruba dvakrát větší než v původní hře.

Jisté ale je, že Kenshi zůstává jedním z nejunikátnějších sandbox RPG na trhu. Kombinace totální svobody, brutální obtížnosti a simulace světa si očividně našla mnohem širší publikum, než by kdo čekal. A pro studio Lo-Fi Games to je jedině dobře, protože pokračování může být mnohem ambicióznější.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
