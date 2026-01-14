Broučí survival Grounded 2 rozšíří zahrada, cvrčci i včely

Broučí survival Grounded 2 se ještě v zimě rozroste o hutnou aktualizaci a Obsidian už začíná poodhalovat, co všechno další etapa předběžného přístupu přinese. V rozhovoru s youtuberem Jakem Luckym vývojáři potvrdili zcela novou oblast, hromadu nepřátel, další výbavu k výrobě a dokonce i nového osedlatelného brouka.
Hlavní novinkou zimního updatu je nová oblast s názvem Garden. Podle Obsidian Entertainment jde o skutečný začátek Grounded 2 v tom smyslu, že zatímco úvodní zóna funguje spíš jako rozšířený tutoriál a most mezi prvním dílem a pokračováním, zahrada má být plnohodnotnou, výrazně náročnější lokací.
Dominantou oblasti bude obří skleník plný exotických rostlin a cenných surovin. Důležitou roli ale sehraje i jeho vnější část. Šplhání, hledání cest nahoru a dolů a boj ve výškách mají být klíčovými prvky.
Tematicky samozřejmě nechybí zelenina – mrkve, brambory i obří dýně. Ty je možné těžit a vyrábět z nich novou výstroj a jídlo. Pozornost budí i strašák s podezřele umístěným vypínačem na rameni, který evokuje další environmentální hádanky a lezení po konstrukcích.
S novou oblastí přichází i výrazně rozšířený bestiář. Po zahradě se potulují zcela nové druhy hmyzu a vracejí se i staří známí z prvního dílu v novém kontextu. Objeví se například černá varianta mravenců, včely, cvrčci, světlušky nebo svinky.
Vývojáři zdůrazňují, že každý nepřítel má mít jasně čitelné, ale unikátní chování. Cvrček se například nespoléhá na klasické kousání, ale na silné kopy, a zároveň dokáže nohama blokovat přilétající projektily. Cílem je, aby souboje nebyly jen o reflexech, ale i o pochopení vzorců chování konkrétního hmyzu.
Každý nový druh zároveň přináší nové materiály. Ty poslouží k výrobě zbrojí i zbraní, přičemž část výbavy není navázaná jen na jednoho konkrétního nepřítele. Zimní update má být podle Obsidianu dalším krokem k tomu, aby se Grounded 2 odpoutal od stínu prvního dílu a začal demonstrovat, v čem bude pokračování unikátní.