Broken Sword se vrací bez AI. Remake Smoking Mirror sází na 55 tisíc ručně kreslených snímků
zdroj: Revolution Software

PC Xbox One Switch PlayStation 5 Xbox Series

5. 5. 2026 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Když se dnes mluví o remasterech starších her, často přichází na přetřes umělá inteligence, která z laického hlediska může při restaurování her ušetřit ohromné množství času. Studio Revolution Software se ale rozhodlo jít přesně opačným směrem. Připravovaný remake Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged totiž kompletně zahazuje AI upscaling a místo toho sází na poctivou, ručně kreslenou animaci – konkrétně na více než 55 tisíc jednotlivých snímků.

Nejde o náhlý ideologický obrat, ale o vystřízlivění na základě vlastních zkušeností. Při práci na Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged se totiž studio pokusilo využít interně trénovaný AI model, který pracoval výhradně s jejich vlastními kresbami. Výsledek ale podle šéfa studia Charlese Cecila nenaplnil očekávání. „Výsledek nebyl nijak zvlášť uspokojivý, postrádal dostatečnou míru detailů,“ přiznal a dodává, že byl celý proces zbytečně náročný s ohledem na poměr ceny a výkonu.

U druhého dílu série, původně vydaného v roce 1997, tak při návratu do Paříže zapojení AI nakonec úplně padlo. Tým animátorů proto prochází celou hrou snímek po snímku a přepracovává je s důrazem na jemné detaily, mimiku postav i kontextové nuance, které podle autorů žádný algoritmus nedokáže věrně napodobit. Jenže právě v nich tkví velká část kouzla oblíbené adventurní série.

Nepůjde přitom jen o vizuální upgrade. Reforged vedle kompletně přepracované grafiky ve 4K vycházející z původních návrhů nabídne také remasterovaný zvuk i hudba, upravené rozhraní pro moderní platformy a nový systém nápovědy přímo ve hře.

Potenciálně zajímavou zprávou pro tuzemské hráče je pak i oficiální česká lokalizace ve formě titulků, což je pro druhý díl série premiéra – respektive se původní verze tehdy dočkala pouze fanouškovského překladu.

Návrat k tradičnímu řemeslu se přitom setkal s velmi pozitivní odezvou. Kickstarterová kampaň, která si původně kladla relativně skromný cíl v přepočtu kolem 1,4 milionu korun, ho překonala během patnácti minut a aktuálně má vybráno více než 17 milionů korun. Do konce kampaně zbývá něco málo přes dva dny, takže pokud chcete, projekt můžete ještě stále podpořit.

Moderní předělávka adventury Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged, respektive u nás pod nově podivně polopřeloženým názvem Broken Sword – Dýmající zrcadlo: Reforged, by měla vyjít letos v září na PC, PlayStation 5, Xbox Series i Nintendo Switch. Fyzická sběratelská edice potom dorazí později v průběhu roku 2027.

Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
