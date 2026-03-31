Brněnský Game Access láká na další silný ročník s hvězdami z FromSoftware či Bethesdy
31. 3. 2026 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Brněnské výstaviště se na konci května znovu promění v centrum evropského herního průmyslu. Game Access 2026 už ohlásil poměrně zajímavé headlinery a postupně odhaluje i další jména, která letos doplní nabitý program. Devátý ročník tradiční herní konference proběhne 29. a 30. května 2026 v hale P v areálu BVV v Brně.

Hlavními taháky letošního ročníku budou především hudební skladatelka Juka Kitamura a vývojář Nate Purkeypile. Kitamura, známá díky soundtrackům k Dark Souls III, Elden Ringu nebo Sekiro: Shadows Die Twice, se zaměří na propojení hudby s vyprávěním a výstavbou herních světů. Po letech ve FromSoftware dnes působí jako nezávislá skladatelka a její přednáška by měla nabídnout vhled jak do kreativního procesu, tak do nesmlouvavé reality herního vývoje.

Purkeypileovi pak v Bethesdě pod rukama vznikly slavné herní lokace jako Diamond City ve Falloutu 4 nebo Blackreach ve Skyrimu, posléze se podílel také na Starfieldu. Dnes se věnuje vlastní nezávislé tvorbě a na Game Accessu se podělí o zkušenosti s určováním rázu herních světů, ale i s přechodem z velkého studia na sólovou dráhu.

Vedle hlavních hvězd nabídne Game Access tradičně i silnou sestavu dalších speakerů. Dorazí například projektová manažerka Mia Ginaé Watkins z Riot Games nebo designér Robert Butkiewicz z Fool's Theory, který pracoval na úrovních pro The Thaumaturge a remaky Silent Hillu 2 nebo Zaklínače.

Line-up dále rozšiřují jména jako animátor Memo Dupinet, producent a veterán české scény Martin Klíma, nebo Maciej Antosiewicz, který vedl natáčení mocapu a filmečků pro Cronos: The New Dawn a další hry od Bloober Teamu, společně se svým kolegou Hubertem Pawłowským.

Novinkou letošního ročníku Game Accessu bude Career Hub, který má pomoci propojit vývojáře s mentory a HR z herních studií přímo na místě. Účastníci tak mohou získat konkrétní kariérní rady i nové pracovní příležitosti v rámci speciální meeting zóny.

Chybět nebude ani Indie Showcase, kde dostane prostor stovka projektů nejen z Česka a Slovenska, ale i z dalších zemí celého světa včetně Malty nebo Peru. Registrace do nezávislé přehlídky navíc stále běží, uzávěrka aktuálního posledního kola připadá na polovinu dubna.

Game Access si za osm let existence vybudoval pověst jedné z nejvýznamnějších herních konferencí ve střední Evropě. Letošní ročník podtitulem The New Dawn přitom naznačuje, že ambice organizátorů míří ještě dál, a když jsme u těch úsvitů, vedle denní byznysové části pochopitelně opět nebudou chybět ani dvě méně formální večerní párty. Vstupenky pořídíte na oficiálním webu konference od 4300 korun, respektive 2150 korun v případě studentů.

Polsko Japonsko horor akční sci-fi fantasy RPG remake survival The Elder Scrolls (série) postapokalyptická first person izometrické Zaklínač (série) Fallout (série) mytologie Silent Hill (série) The Witcher Souls (série) série zaklínač temné
The Elder Scrolls V: Skyrim Fallout 4 Dark Souls III Sekiro: Shadows Die Twice Starfield Elden Ring The Witcher Remake Silent Hill 2 The Thaumaturge Cronos: The New Dawn
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Stranger Than Heaven – Pět období
