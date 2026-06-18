Bouřková mračna nad Bungie. Studio má přijít o polovinu lidí
zdroj: Bungie

Bouřková mračna nad Bungie. Studio má přijít o polovinu lidí

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18. 6. 2026 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

S Bungie to nevypadá dobře. Francouzský novinář Sylvain Trinel podle svých zdrojů tvrdí, že studio může během letošního léta čekat masivní vlna propouštění, která by mohla zasáhnout až polovinu zaměstnanců. Pokud by se informace potvrdily, znamenalo by to ohrožení přibližně 400 pracovních míst z celkových zhruba 800 zaměstnanců společnosti.

Je důležité zdůraznit, že jde zatím pouze o neoficiální informace a ani Sony Interactive Entertainment, ani Bungie žádné propouštění nepotvrdily. Podle zdroje mají problémy souviset především se současnou situací kolem dvou největších značek studia. První z nich je Destiny 2, jehož aktivní vývoj měl podle zprávy definitivně skončit. Přestože hra zůstává nadále hratelná a zažila po poslední aktualizaci menší renesanci v počtu hráčů, žádné další velké updaty už nejsou plánovány a o Destiny 3 se zatím oficiálně nemluví.

Rozhodnutí ukončit vývoj Destiny 2 údajně způsobil v Sony třenice, kdy lidé v PlayStationu otevřeně oponují a kritizují vedení za jeho rozhodnutí slavnou hru úplně zaříznout. 

Destiny 2: The Final Shape
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V Bungie budou padat hlavy. Marathon nezaujal dostatek lidí a Destiny 2 končí

Druhým problémem je Marathon. Nová extrakční střčílečka sice získala poměrně solidní recenze a část komunity ji přijala pozitivně, ale podle dostupných informací nedokázala splnit obchodní očekávání. Kombinace končící podpory Destiny 2 a slabšího výkonu Marathonu vede k otázce, zda současná velikost Bungie odpovídá množství aktivních projektů.

Situace navíc zapadá do nepěkného obrazu letošního roku, který se zatím nese ve znamení rozsáhlých škrtů napříč herním průmyslem. O propouštění se spekuluje také u Xboxu, zatímco Ubisoft už během posledních měsíců oznámil stovky zrušených pracovních míst a zavřené pobočky.

Smarty.cz
Tagy:
online sci-fi FPS střílečka reboot pvp
Zdroje:
Sylvain Trinel
Hry:
Destiny 2 Marathon
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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