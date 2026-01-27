Boss z prvních Dark Souls vytře podlahu s celým Elden Ringem

Patnáct let po vydání prvního Dark Souls se ukazuje, že některé věci jsou prostě nepřekonané. A tím je i rytíř Artorias, kterého spousta fanoušků považuje za nejlepšího od FromSoftware vůbec. V nových „co kdyby“ soubojích si vede tak dobře, že zahanbuje i většinu bossů z Elden Ringu. A jedna z jeho mála porážek si podle mnohých ani nezaslouží být započítána.
YouTube kanál Elden Ring Fights, který se specializuje na souboje NPC proti NPC, se konečně dostal k zajímavému experimentu. Díky tomu, že FromSoftware přeneslo Artoria jako bosse do rozšíření The Forsaken Hollows pro multiplayerový spinoff Elden Ring Nightreign, může legendární šermíř s trafickým osudem porovnat síly proti ostatním bossům Mezikraje.
A výsledek? Absolutní masakr. Artorias si bez větších problémů poradí s hrozbami jako Margit nebo Godfrey. Jediný zásah často ukousne obrovský kus jejich zdraví a je rychle jasné, že starý veterán rozhodně nepřišel s věkem o ostří své čepele i přes zmrzačenou paži.
Zajímavější jsou vyrovnanější zápasy. Maliketh the Black Blade je jedním z mála, kdo Artoria skutečně porazí. Samotnou kapitolou sama pro sebe je pak souboj s nechvalně známou a tuhou Malenií. I proti ní dokáže Artorias obstát, byť sám při tom zahyne na šarlatovou sněť. Navzdory její regenrací a smrtícím kombem Waterfowl Dance.
Radagon, Elden Beast nebo Dragonlord Placidusax představují jiné výzvy – mobilitu, plošné útoky a dlouhé, vyčerpávající bitvy. Artoriova umělá inteligence na tyto typy soupeřů evidentně nebyla navržena, přesto si i v těchto maratonech dokáže vybojovat těsné vítězství.
A pak je tu Rykard, Lord of Blasphemy. Obří had s dvěma fázemi, který se v Elden Ringu dá relativně jednoduše zdolat obřím mečem Serpent-Hunter. Spíše mechanická výjimka nepůsobí jako férový duel a jeho výhra nad Artoriem je sice oficiální, ale fanoušci ji berou s velkou rezervou spíše jako laciný trik,který do síně slávy rozhodně nepatří.
Celý experiment tak jen potvrzuje, že Artorias zůstává ikonou. Nejen kvůli příběhu, animacím nebo atmosféře, ale i kvůli čisté mechanické síle. Přenesený do modernější hry se neztratí a naopak působí, nadčasově jako ten největší protivník, kterého FromSoftware splodili. Pokud někdo pochyboval, jestli Dark Souls má svého nejlepšího bosse, tak právě tyto souboje dávají odpověď velmi jasně.