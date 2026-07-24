Borderlands 4 ještě neřekly poslední slovo. Do hry se vrací legendární krotitel šelem

Vzhledem k chování Randyho Pitchforda postává Gearbox v posledních letech pořád trochu na rozcestí mezi popularitou a hněvem fanoušků. Borderlands 4 si je v základu sice možná trochu udobřily, ale následná DLC k všeobecné oblibě zase tolik nepomohla. Na finální verdikt je ovšem ještě trochu času, minimálně do září, kdy dorazí druhé velké příběhové rozšíření.
Studio čerstvě oznámilo jeho název, který současně poodhaluje jeho obsah: FL4K and the Last Resort bude velkým návratem o jeden díl zpět, jelikož se s ním vrátí legendární krotitel šelem z trojky. Na Kairu bude pokračovat ve svém honu a pokusí se vypátrat svého pohřešovaného mazlíčka Mr. Chew. Pátrání ho zavede do vulkanického vesmírného letoviska na prorostlém ostrově, kam se pomalu dostává invaze společnosti Tediore.
Rozšíření tak stejně jako Mad Ellie and the Vault of the Damned přinese nový příběhový obsah, který snad tentokrát vystačí na delší dobu než pouhé dvě hodiny. Současně ve stejný den dorazí ještě nová Vault Hunterka jménem Loveless the Hacker, která je zběhlou vražedkyní s vlastním digitálním virem a slušným kybernetickým arzenálem.
Také vyjde v pořadí už pátý Bounty Pack, kde najdete nové příběhové mise. Nicméně příval novinek tohoto ranku si budete moct užít už za pár dní, protože 30. července vychází balíček s pořadovým číslem čtyři, kde se můžete vydat do znečištěného kaňonu Toxic Scowl a pokusit se usmířit spor mezi pacifistickou skupinou The Flock a agresivními kacíři z The Blasphemers.
Oba balíčky odměn se navíc dělí na příběhový obsah a další Vault Card s kosmetickými doplňky a kusy vybavení. Příběhová rozšíření stojí zvlášť 29,99 eur, případně je dohromady získáte za zvýhodněných 49,99 eur v rámci propustky pro Vault Huntery.
Jakmile všechny oznámené dodatky vyjdou, není vyloučené, že Gearbox odstartuje další rok obsahové podpory s dodatky menších i větších měřítek. Jestli se investice do nich vyplatí, už si musí každý fanoušek Borderlands 4 vyřešit sám.