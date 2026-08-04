Boj za záchranu disků ztrácí dech. Sony od svých plánů nehodlá ustoupit

Sony se od roku 2028 rozhodla ukončit výrobu diskových verzí svých her, což popudilo nespočet hráčů a sběratelů. Krok, který znamená silnou ránu pro fyzické médium, rozpoutal bouři, kdy hráči vybízejí k bojkotu PlayStationu, zatímco vznikla petice, kterou za prvních několik dní podepsalo čtvrt milionu hráčů. Jenom se zdá, že odpor pomalu ochabuje.
Ačkoliv tempo podpisů bylo v prvních dnech raketové, s dalšími dny výrazně zpomalilo. Takže zatímco se během prvních šesti dní pod petici podepsalo 250 tisíc duší, za dalších 24 dní jich přibylo už „jen“ 105 tisíc, což se pravděpodobně dalo s uplynulým časem čekat. Přeci jen nevole vždycky bývá nejsilnější při oznámení.
Pokud bychom vzali v potaz počet prodaných kusů konzole PlayStation 5, který překročil 95 milionů jednotek, je aktuálních 356 675 podepsaných odpůrců jen malým zlomkem hráčské základny. Přesto jde o početnou skupinu a úctyhodné množství lidí, které se společně semklo proti chování velké společnosti.
Nicméně ani tato hlasitá menšina a žehrání na internetu zřejmě Sony ani trochu nezviklaly. V nedávné finanční zprávě k uplynulému čtvrtletí společnost uvedla, že se plány na zbavení disků pomalu posouvají dopředu, tudíž změnu původního stanoviska opravdu čekat nemáme. Vedení zjevně spoléhá na to, že si hráči na absenci disků zkrátka zvyknou, jinak mají smůlu.
Není se ale čemu divit, protože jejich krok nepřímo podporují i další firmy. Například Yves Guillemot z Ubisoftu je přesvědčený o tom, že konec disků nebude mít na průmysl výraznější vliv. Sám uvedl, že na PC podobný krok pomohl k růstu trhu, přičemž zbavení se fyzických nosičů může pomoct udržet ceny hardwaru na přístupné pořizovací úrovni.
Jak ale ztráty licencí a další podobné situace dokázaly, čistě digitální hraní má pro zákazníky řadu nevýhod. Rozhodnutí je ale zřejmě nezvratné a ani občasné výpadky online služeb PlayStationu nepřimějí Sony změnit názor.