Boj v Subnautice 2 nebude. Vývojáři ale dají na hlas lidu a přidají více obranných mechanismů
21. 5. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Diskuzní vody tento týden rozvířil level designér Unknown Worlds Artyom O'Reily, který nespokojené fanoušky Subnauticy 2, bažící po zabíjení, poslal hrát Sons of the Forest. Vyjádření vyvolalo tak velké vlny v komunitě, že studio populárního podmořského survivalu muselo přispěchat s vysvětlením, jak se to vlastně s akční složkou má do budoucna. Stále si stojí za svým, že ve hře klasický soubojvý systém ani možnost zabíjet predátory nebude. 

Studio ale zároveň přiznává, že současná podoba střetů s agresivními tvory nefunguje tak dobře, jak by měla, a slibuje výrazné úpravy. Část hráčů totiž kritizuje, že proti nebezpečným mořským tvorům prakticky neexistuje pořádná obrana, zvlášť když chrání důležité suroviny nebo klíčové lokace. Unknown Worlds přiznávají, že některá současná střetnutí s faunou mimozemského světa jsou spíš frustrující než napínavé a že dostupné nástroje pro přežití nejsou dostatečně jasné ani uspokojivé.

Vývojáři proto plánují přepracovat takzvané vybavení určené k odvrácení útoků. Změny čekají například světlice nebo sonický rezonátor a upravovat se bude i agresivita tvorů a vzdálenost, na kterou reagují. Jednu věc ale studio zdůrazňuje naprosto jasně: Subnautica 2 se nestane klasickou survival akcí s bojovými zbraněmi. „Subnautica byla vždy postavená na zranitelnosti, průzkumu a přežití, ne na zabíjení,“ vysvětlují vývojáři. Podle nich je právě tenhle pocit bezmoci jedním z hlavních důvodů, proč série působí jinak než konkurence.

Zároveň se ale studio omluvilo za některé dřívější komentáře vývojářů, které část komunity vnímala jako arogantní nebo odmítavé. Unknown Worlds teď zdůrazňuje, že zpětnou vazbu hráčů bere vážně a early access chce stavět na dialogu s komunitou. Fanoušci zatím reagují překvapivě pozitivně. Mnozí souhlasí, že Subnautica nepotřebuje zbraně, pokud budou útěky a obranné možnosti fungovat férověji a zábavněji. Úpravy mají dorazit během následujících týdnů.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
