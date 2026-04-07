Boj ohně a ledu. Přeživší druhého Frostpunku čeká lávový přídavek Breach of Trust

O Velikonocích mohli slavit nejen nábožensky založení jedinci, ale také příznivci mrazivé postapokalypsy ve Frostpunku 2. Polské studio 11 bit představilo budoucnost značky, která se skrývá v druhém placeném přídavku Breach of Trust.
Další příběh vás vezme do Nového Edinburghu, který má jednu nepěknou vlastnost: Stojí jen kousek od sopky, kterou bezohledné čerpání geotermální energie uvedlo na pokraj výbuchu. Místní jsou tak vystavení velkému nebezpečí, s nímž se coby První občan musíte popasovat. Jenomže ne všechna rozhodnutí obyvatelé vnímají pozitivně, a tak pravidelně hlasují, jestli se jim rozhodování vedení zamlouvá.
Kromě nového příběhu se těšte na další mechanismy a pět unikátních komunit a frakcí, které oplývají jinými identitami i ideologiemi. Sopka zároveň přichází s novým nebezpečím, kam patří silné otřesy a samozřejmě přímo výbuch a tekoucí oheň. Nakonec tak největší nadějí dost možná bude udržování pevných vztahů s blízkou nezávislou kolonií skrze obchod nebo trochou toho vydírání.
Schopnosti mimo jiné vyzkoušíte ve dvou nových scénářích, kde plně využijete možnosti v zavedení nových zákonů či příběhových událostí. Frostpunk 2: Breach of Trust dorazí na PC i konzole už 23. června. Společnost si ho cení na poměrně střídmých 12,99 eur. Aktuálně DLC vstupuje do fáze uzavřené testu, do něhož se zaregistrujete přímo na Steamu.
Nicméně nejen dvojkou je série živá. I milovaná jednička se dočkala jedné důležité novinky, kterou zastupují dvě klíčové věci. Jednou z nich je port na Nintendo Switch, po němž fanoušci volali už slušnou chvíli. Konkrétní datum ani cena zatím známé nejsou.
Vypadá to ale, že verze pro Switch bude vycházet z původní verze, nikoliv Frostpunku 1886, který vyjde příští rok. Pod tímto trochu kryptickým názvem se skrývá už dříve oznámená reimaginace jedničky postavená kolem nového obsahu. Dorazí s novou vizuální stránkou, dalšími oblastmi a příběhy, událostmi, mechanismy, zákony, technologiemi a budovami.
Milovníky dodatečných úprav potěší jistě i kompletní podpora modifikací, ale třeba přidání blízkého pohledu, abyste mohli své občany bedlivě pozorovat při jejich aktivitách a strastiplných osudech. Správa Nového Londýna by zároveň měla být příjemnější díky několika moderním zlepšením. Zatím se mohou těšit majitelé PC, ale pozdější vydání na konzole rozhodně není vyloučené.
DLC, port jedničky i chystaná reimaginace pak jistě způsobí, že se aktuálních 11 milionů hráčů napříč díly a verzemi zase o kus rozmnoží.