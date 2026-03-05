Bohemia Interactive hlásí rekordní rok s tržbami 1,7 miliardy a 21 miliony hráčů

České studio Bohemia Interactive má za sebou mimořádně úspěšný rok. Podle předběžných finančních výsledků za rok 2025 dosáhla firma nejvyšších tržeb i zisku ve své šestadvacetileté historii. Tržby přesáhly 1,7 miliardy korun a provozní zisk před započtením úroků, daní a odpisů se vyšplhal na více než 1,2 miliardy. Kromě silných finančních výsledků studio zaznamenalo také rekordní prodeje her a historicky nejvyšší počty hráčů.
Meziročně si společnost polepšila prakticky ve všech hlavních ukazatelích. Tržby vzrostly z 1,4 miliardy korun v roce 2024 na 1,7 miliardy korun v roce 2025, což představuje nárůst o 23,6 %. Provozní zisk stoupl z 951 milionů na 1,231 miliardy korun, tedy o téměř třicet procent. Nejvýrazněji se zvýšil čistý výsledek hospodaření, který z 428 milionů korun poskočil na 792 milionů. Předběžné údaje zatím neprošly auditem, přesto půjde o jasně nejsilnější rok v historii českého studia.
Podle spoluzakladatele a šéfa společnosti Marek Španěl jde o důležitý milník, který má studiu pomoci při přípravě dalších projektů. „Máme za sebou mimořádně úspěšný rok. Ale to hlavní nás teprve čeká. Dále masivně investujeme do výzkumu a vývoje. Klíčový je zejména vývoj naší vlastní technologie Enfusion a příprava Arma 4, dosud největší hry od Bohemia Interactive,“ uvedl. Španěl zároveň připomněl iniciativu Bohemia Incubator, která pomáhá menším studiím s vydáváním jejich projektů. Jedním z připravovaných titulů je například kostičkovaný sandbox Everwind od polského studia Enjoy.
Na dlouhodobý přístup studia k vývoji her upozorňuje také spoluzakladatel a finanční ředitel Slavomír Pavlíček. „Výsledky za rok 2025 potvrzují výhody našeho dlouhodobého přístupu k hernímu vývoji. Hry od Bohemia Interactive si díky kontinuální péči našich vývojářů a úžasné komunitě uchovávají vysokou kvalitu a znovuhratelnost po dlouhá léta,“ říká. Zároveň dodává, že finanční výsledky částečně negativně ovlivnil kurz amerického dolaru. Přesto studio očekává, že i letos přinese další velká oznámení a nové hry, zejména ze zmíněného programu Bohemia Incubator.
Rok 2025 byl pro Bohemku rekordní také z hlediska prodejů. Celkem se prodalo více než 5,04 milionu kopií her a dodatečného obsahu napříč platformami. Největší úspěch zaznamenala vojenská simulace Arma Reforger, která prodala 1,6 milionu kusů.
Velmi silná čísla si sedm let po vydání verze 1.0 drží i postapokalyptický survival DayZ, který si loni připsal 916 tisíc prodaných kusů základní hry a dalších 304 tisíc DLC. Stabilně se daří také dlouhodobé stálici v podobě Army 3, která během roku 2025 prodala 890 tisíc kopií základní hry a téměř milion kusů dodatečného obsahu.
Největším odbytištěm Bohemky jsou stále USA, kde se prodalo 42 procent všech jejích her. Druhým největším regionem je potom Evropa s 25 procenty, zatímco třetí místo obsadila Kanada se čtyřprocentním podílem.
Rekordní byl rok 2025 i z hlediska hráčské aktivity. Tituly studia si během roku zahrálo celkem 20,8 milionu lidí po celém světě. Největší popularitě se i nadále těší DayZ, které loni alespoň jednou zapnulo 10,5 milionu lidí. Free-to-play střílečka Vigor zaznamenala 4,8 milionu hráčů a Arma Reforger přilákala 2,7 milionu aktivních uživatelů. Další dva miliony hráčů pak připadly Armě 3.
Studio také zaznamenalo historicky nejvyšší denní aktivitu napříč všemi tituly: 6. srpna 2025 si alespoň jednu z her Bohemia Interactive zahrálo více než 935 tisíc lidí. Pro české studio jde o další důkaz, že i starší projekty mohou díky dlouhodobé podpoře a silné komunitě zůstávat relevantní i řadu let po vydání.