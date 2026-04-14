Bloodborne dostane brutální animák. Podílí se na něm i youtuber JackSepticEye

Fanoušci a fanynky Bloodborne se konečně dočkávají novinky spjaté s populární soulsovkou, byť pochopitelně ne té, po které volají už přes deset let. Místo vytouženého portu na PC nebo remaku přichází oznámení filmové adaptace – ale ne ledajaké. Sony Pictures připravuje animovaný snímek pro dospělé s ratingem R (17+), který se nebude bát temnoty ani brutality.
Na projektu se podílí i známý irský youtuber JackSepticEye, vlastním jménem Seán McLoughlin, který patří mezi dlouholeté fanoušky předlohy. Jeho videa z hraní Bloodborne čítají miliony zhlédnutí a právě jeho vytrvalé nadšení zřejmě sehrálo roli v tom, že se do projektu aktivně zapojí jako jeden z producentů.
„Udělám všechno pro to, aby to byla ta nejlepší adaptace Bloodborne,“ uvedl McLoughlin. „Nejenže je to moje nejoblíbenější hra všech dob, ale zároveň vím, jak vášnivá je její komunita a jak moc touží po dalším obsahu.“ Zatím ale dodává, že o samotném filmu nemůže mnoho prozradit.
Podle informací serveru Variety se chystaný snímek rozhodně nebude držet při zemi. Tvůrci prý chtějí plně přijmout brutalitu, která hru proslavila, a tak bychom se mohli dočkat minimálně zajímavého zpracování groteskního světa Yharnamu. Produkci zajišťuje Sony Pictures ve spolupráci se studiem Lyrical Animation.
Bloodborne se přidává do stále delšího seznamu filmových a seriálových adaptací her, které Sony chystá – vedle něj připravuje na příští rok třeba film Helldivers s Jasonem Momoou nebo snímek The Legend of Zelda, jehož natáčení na Novém Zélandu před nedávnem skončilo. Další populární exkluzivita z PlayStationu se dočká adaptace z dílny Amazonu, v seriálu podle God of War se v hlavních rolích představí Ryan Hurst jako Kratos a Callum Vinson jako Atreus.
Bloodborne přitom patří mezi ideální kandidáty na temnější, autorskou adaptaci, protože jeho svět nočních můr a lovců s kosmickým hororem rozhodně nabízí hromadu prostoru pro atraktivní zpracování. Navíc s člověkem, který Bloodborne evidentně miluje, v jedné z klíčových rolí máme důvod alespoň k opatrné zvědavosti.