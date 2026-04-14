Bloodborne dostane brutální animák. Podílí se na něm i youtuber JackSepticEye
zdroj: Sony

14. 4. 2026 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Fanoušci a fanynky Bloodborne se konečně dočkávají novinky spjaté s populární soulsovkou, byť pochopitelně ne té, po které volají už přes deset let. Místo vytouženého portu na PC nebo remaku přichází oznámení filmové adaptace – ale ne ledajaké. Sony Pictures připravuje animovaný snímek pro dospělé s ratingem R (17+), který se nebude bát temnoty ani brutality.

Na projektu se podílí i známý irský youtuber JackSepticEye, vlastním jménem Seán McLoughlin, který patří mezi dlouholeté fanoušky předlohy. Jeho videa z hraní Bloodborne čítají miliony zhlédnutí a právě jeho vytrvalé nadšení zřejmě sehrálo roli v tom, že se do projektu aktivně zapojí jako jeden z producentů.

„Udělám všechno pro to, aby to byla ta nejlepší adaptace Bloodborne,“ uvedl McLoughlin. „Nejenže je to moje nejoblíbenější hra všech dob, ale zároveň vím, jak vášnivá je její komunita a jak moc touží po dalším obsahu.“ Zatím ale dodává, že o samotném filmu nemůže mnoho prozradit.

Podle informací serveru Variety se chystaný snímek rozhodně nebude držet při zemi. Tvůrci prý chtějí plně přijmout brutalitu, která hru proslavila, a tak bychom se mohli dočkat minimálně zajímavého zpracování groteskního světa Yharnamu. Produkci zajišťuje Sony Pictures ve spolupráci se studiem Lyrical Animation.

Bloodborne se přidává do stále delšího seznamu filmových a seriálových adaptací her, které Sony chystá – vedle něj připravuje na příští rok třeba film Helldivers s Jasonem Momoou nebo snímek The Legend of Zelda, jehož natáčení na Novém Zélandu před nedávnem skončilo. Další populární exkluzivita z PlayStationu se dočká adaptace z dílny Amazonu, v seriálu podle God of War se v hlavních rolích představí Ryan Hurst jako Kratos a Callum Vinson jako Atreus. 

Bloodborne přitom patří mezi ideální kandidáty na temnější, autorskou adaptaci, protože jeho svět nočních můr a lovců s kosmickým hororem rozhodně nabízí hromadu prostoru pro atraktivní zpracování. Navíc s člověkem, který Bloodborne evidentně miluje, v jedné z klíčových rolí máme důvod alespoň k opatrné zvědavosti.

Tagy:
akční fantasy RPG souls like
Zdroje:
Variety
Hry:
Bloodborne
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
Valor Mortis - Datum vydání
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Castlevania: Belmont's Curse - Gameplay
CloverPit: Unholy Fusion - Oznámení
Thick as Thieves - Gameplay Trailer
Warhammer Survivors - Oznámení na konzole
Inquisitor Simulator – Oznámení
Alkahest - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
Zero Parades: For Dead Spies – Datum vydání
Stranger Than Heaven – Pět období
