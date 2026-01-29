Bloober Team slibuje tajemství růže. Nový web rozjel lavinu spekulací

Polské studio Bloober Team, které si v posledních letech vydobylo pozici stálice hororového žánru, rozjíždí další znepokojivý kolotoč pro fanoušky. Kryptická stránka okamžitě odstartovala spekulace, na co by novodobí mistři hororu mohli lákat.
Na novém webu, který si studio zaregistrovalo pod podivnou adresou, se objevil odpočet ke svátku svatého Valentýna a růžička, která po najetí kurzorem začne krvácet, společně s recitací básně Nemocná růže anglického malíře a básníka Williama Blakea. Atmosféru dokresluje citát: „Některé věci nikdy neopustí zdi. Jen se naučí čekat.“
První, zřejmě nejočividnější interpretace míří směrem k sérii Silent Hill. Blakeova báseň bývá vykládána jako alegorie o zkažené nevinnosti a kráse, což je téma hororové sérii poměrně blízké. Vzhledem k tomu, že Bloober po úspěchu remaku Silent Hillu 2 hodlá modernizovat i první díl, mohly by se náznaky a chystané odhalení minimálně tematicky týkat právě jeho.
Další teorie je o něco techničtější. Bloober Team totiž současně se spuštěním webu zveřejnil na sociálních sítích příspěvky lákající k nahlédnutí do tmy s oním řetězcem písmen, který tvoří webovou adresu, ovšem se zvýrazněnými velkými písmeny: „RemosdNeulSerorehsoOvamCeyerd“. Z přesmyčky vyplývá slovo Cronos, tedy odkaz na jejich loňskou hru s podtitulem The New Dawn.
K teorii, že by mohlo jít o DLC nebo nějaké jiné rozšíření, se osobně kloním i já. Už kvůli příspěvku Jakea Kulkowského z herní marketingové agentury Hello Guillotine na X, který na odhalení týkající se Cronosu 15. února lákal už na začátku ledna.
Třetí, dost možná nejdivočejší spekulace, se váže ke krvavé růži jako symbolu. Tu si fanoušci spojili s kultovním a ve své době poměrně kontroverzním hororem Rule of Rose z roku 2006 pro PS2, který byl v některých evropských zemích dokonce zakázaný, i když z dnešního pohledu působí údajně zavrženíhodné výjevy spíše úsměvně. Skrz kultovní status působí představa remaku nebo duchovního nástupce od Bloober Teamu pro pamětníky lákavě, ale označila bych ji za spíše méně pravděpodobnou.
Jisté je pouze to, že Bloober Team v současné době pracuje hned na několika projektech zároveň. Z blogu studia víme o Projektu F, který vzniká pod značkou Broken Mirror Games, a také o dalším titulu s pracovním názvem Project M. Ten by měl být přitom představený ještě letos. Zda tajemný valentýnský web souvisí s jedním z nich, nebo jde o něco úplně jiného, zatím zůstává otevřené.