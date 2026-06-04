Bloober Team neuhlídal tajemství a unikl mu Cronos: Lazarus
zdroj: Bloober Team

Bloober Team neuhlídal tajemství a unikl mu Cronos: Lazarus

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4. 6. 2026 18:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Bloober Team neuhlídal chystané oznámení na Summer Game Festu a jen den před velkou herní událostí na internet unikly materiály ke hře Cronos: Lazarus. První stopa se objevila v článku serveru IGN, kde byl název Cronos: Lazarus krátce uveden mezi projekty chystanými pro prezentaci IGN Live. Informace byla později odstraněna, ale internet si jí samozřejmě stihl všimnout.

Krátce nato se online objevily i údajné artworky a screenshoty hry. Podle zdrojů, které obrázky zveřejnily, nejde o plnohodnotné pokračování, ale spíše o DLC nebo větší rozšíření pro loňský horor Cronos: The New Dawn. Už po vydání vývojáři naznačovali, že neplánují okamžitě vytvářet přímé pokračování. Zároveň ale nikdy nevyloučili možnost dalšího příběhového obsahu zasazeného do stejného světa.

Kdyby šlo o plnohodnotné pokračování, vyšlo by velmi rychle. Cronos: The New Dawn vyšel teprve v listopadu loňského roku. Studio má aktuálně napilno i jinde. Vedle Cronosu pracuje na remaku Silent Hillu a dalších dosud neoznámených projektech. Právě proto by DLC představovalo logický způsob, jak rozšířit úspěšnou novou značku bez nutnosti vyvíjet celý nový titul.

Zatím jde stále o neoficiální informace, ale kombinace uniklého názvu, obrázků a načasování před Summer Game Festem naznačuje, že odhalení může přijít během několika dnů.

Smarty.cz
Tagy:
Polsko horor sci-fi
Zdroje:
IGN, Bloober Team
Hry:
Cronos: The New Dawn
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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