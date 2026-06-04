Bloober Team neuhlídal tajemství a unikl mu Cronos: Lazarus

Bloober Team neuhlídal chystané oznámení na Summer Game Festu a jen den před velkou herní událostí na internet unikly materiály ke hře Cronos: Lazarus. První stopa se objevila v článku serveru IGN, kde byl název Cronos: Lazarus krátce uveden mezi projekty chystanými pro prezentaci IGN Live. Informace byla později odstraněna, ale internet si jí samozřejmě stihl všimnout.
Krátce nato se online objevily i údajné artworky a screenshoty hry. Podle zdrojů, které obrázky zveřejnily, nejde o plnohodnotné pokračování, ale spíše o DLC nebo větší rozšíření pro loňský horor Cronos: The New Dawn. Už po vydání vývojáři naznačovali, že neplánují okamžitě vytvářet přímé pokračování. Zároveň ale nikdy nevyloučili možnost dalšího příběhového obsahu zasazeného do stejného světa.
Cronos Lazarus pic.twitter.com/wi5skhCgSk— asdf (@intercelluar) June 3, 2026
Kdyby šlo o plnohodnotné pokračování, vyšlo by velmi rychle. Cronos: The New Dawn vyšel teprve v listopadu loňského roku. Studio má aktuálně napilno i jinde. Vedle Cronosu pracuje na remaku Silent Hillu a dalších dosud neoznámených projektech. Právě proto by DLC představovalo logický způsob, jak rozšířit úspěšnou novou značku bez nutnosti vyvíjet celý nový titul.
Zatím jde stále o neoficiální informace, ale kombinace uniklého názvu, obrázků a načasování před Summer Game Festem naznačuje, že odhalení může přijít během několika dnů.