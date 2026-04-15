Bloober Team nabírá posily a rozjíždí sedm hororů najednou

Polské studio Bloober Team, které si v posledních letech upevnilo pozici mezi hororovými specialisty díky hrám jako Cronos: The New Dawn nebo remaku Silent Hillu 2, oznamuje výrazné změny ve své struktuře. Firma přechází na model s vícero paralelně probíhajícími projekty a aktuálně tak pracuje rovnou na sedmi hororových hrách současně. Zároveň v tiskovém prohlášení pro GamesIndustry.biz zdůrazňuje, že růst nechce hnát za každou cenu.
Nové směřování doprovází posily ve vedení. Do role šéfa studia nastupuje Thaine Lyman, který dříve působil v Activisionu nebo Wargamingu a má zkušenosti s vedením velkých projektů od fáze konceptu až po vydání. Strategický rozvoj dostane na starost Katya Baukova se zkušenostmi z CD Projektu a Techlandu, vydavatelské aktivity pak povede Michał Gembicki, někdejší CEO nezávislého studia a vydavatelství Klabater. Nový tým má zajistit hladké fungování produkce a napomáhat další expanzi.
Bloober Team přitom nemění, ale spíš jen rozšiřuje svůj dosavadní modus operandi. Stále chce stavět především na dvou hlavních projektech vlastní produkce, dalších pět ze zmíněných sedmi tak vzniká ve spolupráci s jinými týmy.
„Nechceme mít méně než dvě hry, protože spoléhat se na jediný titul je dnes příliš riskantní. Zároveň ale nechceme ani víc, protože by tím trpěla kvalita a tvůrčí dohled,“ vysvětluje CEO Piotr Babieno. Právě dvojice klíčových projektů má definovat identitu studia, kdy slibují atmosférický, singleplayerový horor s přesahem. Jedním z nich zřejmě bude loni oznámený remake prvního Silent Hillu, zatímco druhý s krycím jménem Project H má být momentálně v předprodukční fázi v týmu, který stojí za loňským Cronem.
Zbytek portfolia pak doplňuje pět dalších titulů vznikajících v rámci spoluprací pod značkou Broken Mirror Games. Mezi nimi figurují například nedávno odhalené Layers of Fear 3, ale i další zatím neoznámené projekty, včetně tajemného Projectu M, který má vyjít exkluzivně na obě generace Switche. Kombinace vlastních her a spoluprací má Blooberu umožnit růst, aniž by ztratil kontrolu nad kvalitou.
Důležitou roli v celé strategii hraje i důraz na udržitelnost. V době, kdy herní průmysl už tři roky čelí neustálým vlnám propouštění a restrukturalizací, chce Bloober jít opačnou cestou. „Nemáme zájem o růst jen kvůli číslům. Hráči nepotřebují neustálý příval her. Chtějí zážitky, které si budou pamatovat,“ říká Babieno a dodává, že stabilita týmu a dlouhodobá spolupráce mají větší hodnotu než rychlý růst (následovaný pádem).
Stejnou filozofii aplikuje studio i na nábor nových zaměstnanců. Namísto agresivního nabírání lidí chce budovat pevný základ a udržet si zkušené členy týmu. „Nikdy nechci budovat firmu, která nejdřív bezhlavě roste a pak problémy řeší propouštěním,“ shrnuje Babieno.
Bloober Team se zároveň hrdě hlásí k polské herní scéně a v tiskové zprávě ji označuje za vyspělý ekosystém, který může jít příkladem po celém světě. Podle Babiena tkví její síla nejen v talentu, ale i v přístupu, kde hry stále mohou vznikat jako kreativní zpovědi, a ne jen coby produkty k vydělávání peněz. Právě na této filosofii chtějí polští mistři hororu stavět i nadále.