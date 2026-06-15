Blizzard dál bojuje proti neoficiálním serverům WoW. Ohroženo je milion hráčů
zdroj: Activision Blizzard

Blizzard dál bojuje proti neoficiálním serverům WoW. Ohroženo je milion hráčů

PC

15. 6. 2026 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

World of Warcraft: Midnight
Worlds of Warcraft: Midnight
Worlds of Warcraft: Midnight
Galerie

Pokud jste někdy hráli World of Warcraft, je dost možné, že jste to nezkoušeli skrze oficiální servery, ale přes ty fanouškovské. Nicméně podobné projekty má Blizzard opakovaně v hledáčku a snaží se proti nim bojovat. Před nějakou dobou tak třeba konec provozu oznámil Turtle WoW, který k rozhodnutí došel po mimosoudní dohodě. Teď se něco podobného možná stane Projectu Ascension.

Privátní server s živou komunitou se pod palbou Blizzardu ocitl v pátek, kdy došlo k podání žaloby. V ní firma projekt osočuje z dlouhodobého porušování duševního vlastnictví, jež kvůli jeho rozsahu zanechává závažné a rozsáhlé škody, jelikož na serveru hraje přes milion hráčů.

„Obžalovaní vybudovali celý podnik na rozsáhlém, závažném a trvalém porušování duševního vlastnictví společnosti Blizzard. Skrze Project Ascension obžalovaní našli lukrativní cestu, jak zneužít a vydělat na popularitě herního zážitku nabízeného hrou World of Warcraft,“ stojí v textu.

Tím se společnost odvolává na možnost hráčů nakupovat herní předměty za reálné peníze, čímž si měli přijít na miliony dolarů. Zároveň uvádí, že pirátské servery jsou hostované na serverech spojených s ruskou skupinou Aeza Group, na níž se zaměřilo americké ministerstvo financí ve spojení s podporou kyberzločinu a krádežím technologií.

Worlds of Warcraft: Midnight
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Pokud o Project Ascension slyšíte poprvé, jde o fanouškovský server, kde hrajete za postavy nepatřící do žádné herní třídy a místo toho využíváte archetypy, které si následně můžete volně upravovat. Zároveň nabízí Warcraft Reborn, což je alternativní podoba Classic+ zaměřená na staré známé věci obohacené novým obsahem.

Zatímco Turtle WoW zpočátku na Blizzard naléhal, aby zvážil oficiální licenční rámec pro fanouškovské servery, lidé stojící za Projectem Ascension zatím mlčí. Nicméně fanoušci už házejí flintu do žita a je jim jasné, že to pro ně s velkou pravděpodobnostní nedopadne dobře.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy RPG MMORPG blizzard
Zdroje:
PC Gamer, Blizzard
Hry:
World of Warcraft Worlds of Warcraft: Midnight
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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