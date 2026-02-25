zdroj: Blizzard

Blizzard oznamuje Overwatch Rush. Hrdinskou střílečku přivede na mobily

25. 2. 2026 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Portfolio Blizzardu brzy rozšíří další projekt. Nově oznámený Overwatch Rush bude čistě mobilní záležitostí, kterou studio popisuje jako zbrusu novou hru, nikoliv port. Nepůjde tedy o zmenšenou verzi stávajícího Overwatche, ale o samostatný projekt navržený od základu pro dotykové obrazovky.

Původní Overwatch v posledních týdnech zažívá menší renesanci díky výraznému restartu, který odstranil číslovku z názvu, přidal řádku nových postav a pohrává si i s přístupem k vyprávění příběhových kapitol. Blizzard na novou vlnu nadšení navazuje a zkouší oslovit širší publikum.

Overwatch Rush bude hrdinskou střílečkou, kde známý svět uvidíme z nové perspektivy. Kamera se z ptačí perspektivy vznáší nad bojištěm, kde sleduje staré známé postavy jako Mercy, Reinhardt nebo Tracer. První ukázka z rané fáze vývoje na mapě Busan naznačuje o něco pomalejší tempo, než v jakém jsme na Overwatch zvyklí z PC a konzolí. Postavy se pohybují rozvážněji s menším důrazem na vertikalitu, zjednodušené bude kvůli mobilním zařízení i míření.

I přes změnu úhlu kamery by si Rush měl zachovat tradiční dynamiku týmových přestřelek 5v5. V krátkém videu vidíme poměrně klasické rozestavení, kdy Reinhardt kryje spojence štítem, Tracer s Reaperem hledají skuliny v obraně a Mercy s Luciem drží ze zadních řad tým při životě. Většina z nich má poměrně podobné schopnosti známé z původní verze s drobnými úpravami vstříc mobilnímu ovládání.

Video ostatně naznačuje i ovládací schéma, kde se o pohyb bude starat levý palec, zatímco pravá část obrazovky je vyhrazená pro střelbu a aktivaci schopností.

Blizzard zdůrazňuje, že na projektu pracuje samostatný tým se zkušenostmi s vývojem mobilních titulů. „Overwatch Rush vzniká pod vedením dedikovaného týmu odděleného od našeho týmu číslo 4, který se nadále plně soustředí na Overwatch a bude přinášet nové zážitky pro hráče a hráčky na PC a konzolích,“ uvádí studio. Projekt je podle něj stále v plenkách, už se nicméně chystají první testy ve vybraných zemích a regionech.

Datum vydání zatím oznámeno nebylo. Blizzard slibuje další informace v souvislosti s připravovanými testy a vyzývá hráče, aby sledovali oficiální kanály a Discord. „Na projektu nám ještě zbývá udělat hodně práce, ale těšíme se, až uvidíme hráčskou odezvu na to, co jsme zatím vytvořili, a uslyšíme jejich zpětnou vazbu,“ píše se v prohlášení.

