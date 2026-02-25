Blizzard oznamuje Overwatch Rush. Hrdinskou střílečku přivede na mobily

Portfolio Blizzardu brzy rozšíří další projekt. Nově oznámený Overwatch Rush bude čistě mobilní záležitostí, kterou studio popisuje jako zbrusu novou hru, nikoliv port. Nepůjde tedy o zmenšenou verzi stávajícího Overwatche, ale o samostatný projekt navržený od základu pro dotykové obrazovky.
Původní Overwatch v posledních týdnech zažívá menší renesanci díky výraznému restartu, který odstranil číslovku z názvu, přidal řádku nových postav a pohrává si i s přístupem k vyprávění příběhových kapitol. Blizzard na novou vlnu nadšení navazuje a zkouší oslovit širší publikum.
Overwatch Rush bude hrdinskou střílečkou, kde známý svět uvidíme z nové perspektivy. Kamera se z ptačí perspektivy vznáší nad bojištěm, kde sleduje staré známé postavy jako Mercy, Reinhardt nebo Tracer. První ukázka z rané fáze vývoje na mapě Busan naznačuje o něco pomalejší tempo, než v jakém jsme na Overwatch zvyklí z PC a konzolí. Postavy se pohybují rozvážněji s menším důrazem na vertikalitu, zjednodušené bude kvůli mobilním zařízení i míření.
I přes změnu úhlu kamery by si Rush měl zachovat tradiční dynamiku týmových přestřelek 5v5. V krátkém videu vidíme poměrně klasické rozestavení, kdy Reinhardt kryje spojence štítem, Tracer s Reaperem hledají skuliny v obraně a Mercy s Luciem drží ze zadních řad tým při životě. Většina z nich má poměrně podobné schopnosti známé z původní verze s drobnými úpravami vstříc mobilnímu ovládání.
Video ostatně naznačuje i ovládací schéma, kde se o pohyb bude starat levý palec, zatímco pravá část obrazovky je vyhrazená pro střelbu a aktivaci schopností.
Blizzard zdůrazňuje, že na projektu pracuje samostatný tým se zkušenostmi s vývojem mobilních titulů. „Overwatch Rush vzniká pod vedením dedikovaného týmu odděleného od našeho týmu číslo 4, který se nadále plně soustředí na Overwatch a bude přinášet nové zážitky pro hráče a hráčky na PC a konzolích,“ uvádí studio. Projekt je podle něj stále v plenkách, už se nicméně chystají první testy ve vybraných zemích a regionech.
Datum vydání zatím oznámeno nebylo. Blizzard slibuje další informace v souvislosti s připravovanými testy a vyzývá hráče, aby sledovali oficiální kanály a Discord. „Na projektu nám ještě zbývá udělat hodně práce, ale těšíme se, až uvidíme hráčskou odezvu na to, co jsme zatím vytvořili, a uslyšíme jejich zpětnou vazbu,“ píše se v prohlášení.