Black Flag Resynced přidá zhruba 6 hodin nového obsahu. Ubisoft slibuje i volné potápění

Assassin's Creed Black Flag Resynced je velkou nadějí na návrat do časů, kdy série historických akčních adventur zažívala svůj pomyslný vrchol. Ubisoft navíc už dávno slíbil, že předělávka chce být maximálně věrná originálu a zaměří se především na vylepšení živoucího světa, modernizaci vizuálu a na slušné množství nového obsahu.
Sliby nedávno znovu stvrdil vedoucí vývoje Richard Knight v rozhovoru s webem Wccftech, který se zúčastnil události, kde si jeho zástupci mohli předělávku na vlastní kůži vyzkoušet. Nakonec Resynced popisují jako povědomý zážitek, který ale působí, jako by byl navržený dnes.
Odkazují na technické zpracování v nejnovější verzi enginu Anvil, díky němuž mohl Ubisoft vytvořit plynulý otevřený svět, což se odráží nejen na kvalitě textur nebo na přítomnosti softwarového ray tracingu, ale také v nové možnosti se potápět, a to kdekoliv jen chcete. Ve hře stále jsou sekvence se zvonem, kdy prozkoumáváte vraky, ale při volném průzkumu můžete kdykoliv seskočit do vody a vydat se pod hladinu.
Tým rovněž slibuje, že využije potenciálu PlayStation 5 Pro, takže budou podporovat funkce jako PSSR2. Naopak nepodporují část příběhu z přítomnosti, kterou tým kompletně škrtnul. Chce se plně soustředit jen na Edwarda a jeho pirátské dobrodružství, aniž by ho otravovala moderní nástavba. To zároveň znamená, že součástí remaku nebude samostatně hratelné rozšíření Freedom Cry zaměřené na Adéwalého, ani Aveline z DLC.
Z dodatečného obsahu v Assassin's Creed Black Flag Resynced najdete akorát několik oblečků, jež jsou tentokrát ale čistě kosmetické. Jejich dodatečné bonusy místo toho pokryjí samostatné doplňky, díky nimž si postavu vylepšíte v oblasti šermu či plížení. Jelikož se ale tým nechce vydat RPG cestou novějších dílů, dodává, že uzpůsobení je maximálně dobrovolné.
Ačkoliv některé prvky z původní hry budou chybět, k vyrovnání vah poslouží dodatečný obsah s novými úkoly, důstojníky a vedlejšími aktivitami. Knight odhaduje, že celkově přidali zhruba 6 hodin obsahu. Vzhledem ke změnám ve světě ale doufá, že si najdeme daleko víc záminek, proč se do vln vydat.
Plavbu vám zpestří třeba nové možnosti úprav lodi, ale také řada přidaných námořních popěvků. Místo toho, aby se mezi nimi náhodně přepínalo, můžete si navíc vybrat konkrétní písně pro zpříjemnění cesty. S hladším průběhem ostatně pomůže i dřívější získání několika předmětů z výbavy (třeba lano s hákem) či možnost vizuálního přetvoření zbraně při zachování jejich statistik/chování.
Zatím to zkrátka vypadá, že Assassin's Creed Black Flag Resynced je na dobré cestě, aby potěšil fanoušky a našel i pár nových. O výsledku se přesvědčíme už 9. července na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Potenciál pro uspokojení je v tomhle případě rozhodně větší, než v případě nedávného prohlášení o hojnějším využívání umělé inteligence.