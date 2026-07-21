Black Flag Resynced musel vzniknout od nuly bez použití kódu původní hry

Assassin's Creed Black Flag Resynced je po měsících trablů vysněným úspěchem Ubisoftu. Skvělé prodeje, výborné recenze, nadšení fanoušků. Nic v nostalgickém výletu do Karibiku nechybí. Z technického hlediska jde ale podle vývojářů nikoliv o oprášení původní hry z roku 2013, ale o zcela nový titul. Studio totiž nemohlo využít zdrojový kód původního Black Flag a celou hru tak museli stvořit od nuly.
V rozhovoru s youtuberem JorRaptorem to potvrdil herní ředitel Richard Knight. „Upřímně řečeno je to úplně nová hra,“ uvedl Knight s tím, že mezi původním titulem a remakem je příliš velký technologický rozdíl. Podle něj je dnes použitá technologie natolik odlišná, že starý kód nebylo možné jednoduše převzít a upravit.
Vývojáři proto původní verzi využívali především jako referenci. Zkoumali data, analyzovali fungování jednotlivých systémů a snažili se pochopit některé technické detaily, které nebyly na první pohled patrné. V některých případech posloužily i původní grafické assety jako dočasné zástupné objekty během vývoje, většina herních systémů ale musela vzniknout znovu.
Podle Knighta tak tým nejen neměl jinou možnost, ale zároveň získal větší svobodu při modernizaci hry. „Když začínáte od nuly, otevírá vám to prostor pro změny,“ vysvětlil. Právě díky novému technickému základu mohli vývojáři upravit řadu systémů tak, aby lépe odpovídaly současným standardům, aniž by se vzdálili atmosféře a hratelnosti původního Black Flagu. A že se jim to povedlo!
Jen škoda, že Ubisoft se španělskému týmu, který na hře pracoval, odvděčil vyhazovy...