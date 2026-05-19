„Běžte hrát Sons of the Forest,“ vzkazují tvůrci Subnauticy 2 nespokojeným fanouškům
zdroj: Unknown Worlds

19. 5. 2026 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Subnautica 2 má za sebou raketový start předběžného přístupu, ale kromě chvály už stihla rozjet i první menší kontroverzi. Tentokrát kvůli tomu, že ve hře stále prakticky nelze zabíjet nepřátele. Jeden z vývojářů na kritiku reagoval dost přímočaře, že nemusí být hrou pro všechny a na různé styly survivalů tady jsou jiné hry.

Na oficiálním Discordu se jeden z hráčů zeptal, proč hra neobsahuje klasické soubojové a zabíjející mechanismy, které jsou běžné u většiny survivalů. Designér úrovní Artyom O’Rielly odpověděl bez okolků: „Nejsme hra o zabíjení. Jestli chcete zabíjet, běžte si zahrát Sons of the Forest.“ Komentář okamžitě začal kolovat po sociálních sítích a rozdělil komunitu. Část hráčů považuje reakci za zbytečně arogantní, jiní ale vývojáře brání a tvrdí, že právě absence klasického boje odlišuje Subnauticu 2 od většiny konkurence.

Ostatně už první díl série stavěl spíš na průzkumu, přežívání a pocitu zranitelnosti než na likvidaci a masivním zbrojení. Pokračování v tom očividně hodlá pokračovat i přes tlak části komunity. A přiznejme si, na soubojích staví jiné survivaly. Kromě Sons of the Forest můžeme namátkou zmínit fantastický Grounded.

Subnautica 2 po vydání vystřelila k obrovským číslům souběžně hrajícících lidí a rychle se zařadila mezi největší letošní pecky.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
