Bez nahoty a vzdechů. Dispatch je na Switchi cenzurovaný
zdroj: AdHoc Studio

PlayStation 4 PC Xbox One Switch PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

29. 1. 2026 9:14 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Dispatch
uperhrdinský příběhový management Dispatch dnes dorazil na Nintendo Switch, ale ne úplně ve stejné podobě jako na ostatních platformách. Studio AdHoc potvrdilo, že verze pro konzole od Nintenda je cenzurovaná a hráči si tentokrát nemohou vybrat, zda chtějí explicitní obsah zapnout či vypnout.

Dispatch si ve vykreslování velmi lidského příběhu o superhrdinech a jejich vztazích nebere servítky a v jednotlivých epizodách se objevuje nahoty i audio náznaky sexuálního potěšení. Na PC a dalších platformách přitom hra nabízí přepínač cenzury, takže si hráči mohou sami zvolit, jak explicitní zážitek chtějí. Na Switchi ale tato možnost chybí a cenzura je zapnutá napevno.

Dispatch
Recenze
Dispatch – recenze superhrdinského návratu filmových adventur

Podle vyjádření studia je důvod prostý. „Různé platformy mají různá pravidla pro obsah a každá verze je posuzována individuálně,“ uvedlo AdHoc v prohlášení pro Eurogamer. Vývojáři potvrdili, že na switchové verzi spolupracovali přímo s Nintendem, aby hra splnila požadovaná kritéria pro vydání.

Zároveň ale uklidňují fanoušky, že zásahy se týkají pouze vizuální a zvukové prezentace. „Základní příběh i hratelnost zůstávají naprosto stejné jako v původní verzi,“ zdůrazňuje studio. Jinými slovy, cenzura nezasahuje do příběhu nebo vyprávění děje.

Dispatch si po vydání na ostatních platformách rychle vybudoval silnou fanouškovskou základnu. Krátce po premiéře AdHoc oznámilo, že se hry prodalo přes milion kopií během pouhých deseti dnů. Úspěch byl natolik výrazný, že studio už otevřeně mluví o možné druhé sezóně.

strategie adventura příběhová superhrdina
Eurogamer, AdHoc Studio
Dispatch
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
