Bez minimapy a s lepším quest logem. V čem bude Gothic Remake nový?

Jak správně uchopit remake? Věčná otázka. Tak určitě vylepšit grafiku, přidat moderní úpravy kvality života, možná i nějaký ten obsah. Tvůrci z Alkimia Interactive, kterým za více než měsíc vyjde předělávka kultovního RPG Gothic, se ale moderním trendům podbízet nechtějí a místo toho sází na autenticitu původní, čtvrt století staré hry. Potvrzují, že otevřený svět zůstane stejně syrový a nekompromisní.
„Minimapu tam prostě nemáte. Drželi jsme se toho opravdu striktně,“ říká režisér Reinhard Pollice v rozhovoru pro PC Gamer. Vývojáři sice zvažovali, že ji nabídnou jako volitelnou možnost, ale nakonec to zavrhli. Pokud chcete vědět, kde jste, musíte si otevřít mapu z inventáře jako ve skutečném světě.
Stejně přísný přístup zvolili i u obsahu. Tým uvažoval o různých aktivitách navíc, třeba karetní minihře nebo rybaření, ale nakonec je vyřadil. Důvod je jednoduchý: Nechtěli svět zaplácnout výplní, která by odváděla pozornost od hlavního zážitku. Remake tak zůstává věrný tomu, čím byl původní Gothic výjimečný – drsným, realistickým RPG. Důraz na obyčejnost světa a postav je podle Polliceho klíčový. Tvůrci se navíc zaměřili i na přepracování anglického scénáře, který v originále pokulhával, aby lépe vystihli syrový, dělnický tón dialogů.
Příběh opět sleduje bezejmenného hrdinu, který se ocitá mezi třemi frakcemi soupeřícími o moc. Tady ale podle slov tvůrců určitá modernizace přichází. Nabídka úkolů je přehlednější a nabízí jasnější cíle, aniž by ale ztratil punc toho, že jde o poznámky samotného hrdiny. Naopak některé věci zůstávají beze změny. Hrdina si zachovává svůj ikonický vzhled, takže na tvorbu postavy nedošlo. Větší prostor ale dostává crafting, který je nyní propracovanější a zahrnuje nejen kování, ale i alchymii nebo tvorbu kouzel.
A vrací se i drobnosti, které definovaly atmosféru světa, jako jsou třeba propracované denní rutiny NPC. Postavy budou znovu jíst, trénovat a klidně si zajdou i ulevit ke zdi. Hra vyjde na PC, Xbox Series X/S a PS5 už 5. června