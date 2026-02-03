Bethesda nehasí naději na remastery Falloutu, které mají vyjít tento týden

Tento týden vrcholí druhá řada seriálového Falloutu od Amazonu a zároveň s jejím závěrem se dozvíme, jestli jsou pravdivé spekulace o shadow dropech remasteru Falloutu 3 a New Vegas. Dlouho se totiž spekuluje, že bychom se po úspěchu Oblivion Remastered mohli dočkat i modernizace postapokalyptického RPG a že buď jeden, nebo rovnou dokonce oba díly 3D Falloutů vyjdou bez předchozího oznámení v den odvysílání posledního dílu.
Sama Bethesda přitom domněnky nevyvrací ani nepotvrzuje. Naopak hází udičky, pomrkává a přikládá pod kotel, aby pravda mohla být kdekoliv. V nové reklamě Best Buddies na Fallout 76 se objevuje herec Aaron Moten, představitel seriálového Maxima, který si dává dostaveníčko s PipBoyem a jedním supermutantem u Washingtonova monumentu z Falloutu 3.
Nechybí ani úvodní pomrknutí z New Vegas. Je nutné zmínit, že ve spotu jsou taky scénky z Falloutu 4, Falloutu Shelter nebo výše zmíněného Falloutu 76, vzpomínání na nejstarší Fallouty pod Bethesdou ale převládá, což je podle konspiračních teoretiků jasný signál, že remastery jsou na cestě.
Otázkou tak spíš není, jestli dorazí, ale kdy. Oblivion Remastered se prodával lépe a rychleji než originál, během pár měsíců prodal přes 9 milionů kopií. Bethesda by propásla obrovskou šanci, kdyby se podobným způsobem nepokusila vytěžit z popularity seriálu. Tento týden rozhodne: Čeká nás aspoň oznámení, nebo vyjde rovnou alespoň Fallout 3, či New Vegas, nebo oba?!