Bethesda nehasí naději na remastery Falloutu, které mají vyjít tento týden
zdroj: Bethesda

Bethesda nehasí naději na remastery Falloutu, které mají vyjít tento týden

PC PlayStation 3 Xbox 360

3. 2. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Tento týden vrcholí druhá řada seriálového Falloutu od Amazonu a zároveň s jejím závěrem se dozvíme, jestli jsou pravdivé spekulace o shadow dropech remasteru Falloutu 3 a New Vegas. Dlouho se totiž spekuluje, že bychom se po úspěchu Oblivion Remastered mohli dočkat i modernizace postapokalyptického RPG a že buď jeden, nebo rovnou dokonce oba díly 3D Falloutů vyjdou bez předchozího oznámení v den odvysílání posledního dílu.

Sama Bethesda přitom domněnky nevyvrací ani nepotvrzuje. Naopak hází udičky, pomrkává a přikládá pod kotel, aby pravda mohla být kdekoliv. V nové reklamě Best Buddies na Fallout 76 se objevuje herec Aaron Moten, představitel seriálového Maxima, který si dává dostaveníčko s PipBoyem a jedním supermutantem u Washingtonova monumentu z Falloutu 3.

 

Nechybí ani úvodní pomrknutí z New Vegas. Je nutné zmínit, že ve spotu jsou taky scénky z Falloutu 4, Falloutu Shelter nebo výše zmíněného Falloutu 76, vzpomínání na nejstarší Fallouty pod Bethesdou ale převládá, což je podle konspiračních teoretiků jasný signál, že remastery jsou na cestě.

Otázkou tak spíš není, jestli dorazí, ale kdy. Oblivion Remastered se prodával lépe a rychleji než originál, během pár měsíců prodal přes 9 milionů kopií. Bethesda by propásla obrovskou šanci, kdyby se podobným způsobem nepokusila vytěžit z popularity seriálu. Tento týden rozhodne: Čeká nás aspoň oznámení, nebo vyjde rovnou alespoň Fallout 3, či New Vegas, nebo oba?! 

Smarty.cz
Tagy:
sci-fi postapokalyptická
Zdroje:
Bethesda
Hry:
Fallout 3 Fallout: New Vegas
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Resident Evil Requiem - Evil Has Always Had A Name
Resident Evil Requiem - Evil Has Always Had A Name
Samson – Boj a vozidla
Samson – Boj a vozidla
Mewgenics – Možnosti
Mewgenics – Možnosti
A Whisper of Fall: Jinyiwei – První ukázka
A Whisper of Fall: Jinyiwei – První ukázka
Fight Club #759 – Masakr v Ubisoftu
Fight Club #759 – Masakr v Ubisoftu
Terraria 1.4.5: Bigger & Boulder - Trailer
Terraria 1.4.5: Bigger & Boulder - Trailer
Super Mario galaktický film – Yoshi
Super Mario galaktický film – Yoshi
Kiln – Představení
Kiln – Představení
Forza Horizon 6 – Gameplay
Forza Horizon 6 – Gameplay
Fable – Gameplay
Fable – Gameplay
Fight Club #758 – Mlžné město Silent Hill
Fight Club #758 – Mlžné město Silent Hill
Marathon - Datum vydání
Marathon - Datum vydání
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Masters of Albion - Datum vydání
Masters of Albion - Datum vydání
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer

Nejnovější články