Battlefield 6 protahuje první sezónu, druhá dorazí až v únoru

zdroj: Battlefield Studios

Battlefield 6 má za sebou povedený start a první sezóna od říjnového vydání udržovala hru v dobré kondici. Původně měla skončit kolem 20. ledna, ale Electronic Arts a Battlefield Studios nakonec oznámily změnu plánů. Druhá sezóna se opozdí, nakonec začne až 17. února, přičemž vývojáři chtějí mezitím hráče zaměstnat dalším obsahem v rámci prodloužené první sezóny.

Battlefield 6 se v 98 procentech zápasů obešlo bez cheaterů

Aktuální stav hry a další kroky tým přiblížil po vánoční pauze. Konkrétní důvody, zčásti vyvozené ze zpětné vazby komunity, které vedly k odkladu, sice nezazněly, ale studio znovu potvrdilo, že se hodlá držet nastavené filozofie: Obsah se nemá vydávat jen pro dodržení harmonogramu, pokud je potřeba více času na ladění a úpravy.

Prodloužení první sezóny v praxi znamená téměř o měsíc víc na vyzobání aktuálního battle passu. Zároveň ale dorazí dodatečné aktivity, aby hra do poloviny února nezůstala bez novinek. Vývojáři potvrdili, že aktualizace vyjde 20. ledna a přinese nové týdenní výzvy, bonusovou cestu a pokračování sezónního battle passu až do startu druhé sezóny.

Dalším dodatkem bude bonusová cesta Frostfire, která se otevře 27. ledna a nabídne nové možnosti přizpůsobení, včetně balíčku se zbraněmi, skinu a boostů zkušeností. Postup se bude odvíjet od plnění standardních týdenních výzev, a to v reakci na kritiku dřívějších bonusových úkolů. Bonusová cesta navíc poběží souběžně s hlavní částí battle passu, majitelé prémiové verze se navíc mohou těšit na dodatečné kosmetické odměny.

Battlefield 6 zdroj: Battlefield Studios

Ani časově omezené akce nezmizí, v únoru Battlefield 6 čeká tematický valentýnský event, přibudou další odměny za pravidelné hraní a také víkendy s dvojnásobnými XP.

Battlefield 6 má zatím solidně našlápnuto, byť si část komunity delší dobu stěžuje na problémy s registrací zásahů a volá po ještě větších mapách, přestože první sezóna už v tomto směru určité zlepšení přinesla. Zatím také nevíme, nakolik další podporu ovlivní nečekané úmrtí šéfa série Vince Zampelly, který dohled nad značkou převzal krátce po vydání Battlefieldu 2042.

