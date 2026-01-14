Batman mimo Arkham. Uniklé materiály přibližují zrušenou hru od Monolith Productions

Loňský konec studia Monolith Productions patří k nejsmutnějším zprávám herního průmyslu posledních let. Tým, který stál za sériemi Fear nebo Shadow of Mordor a Shadow of War, měl dlouhodobě pověst velmi schopného studia. K jeho odkazu se teď můžeme vrátit díky nově objeveným dokumentům a videím, jež údajně pocházejí ze zrušené hry s Batmanem z přelomu let 2009 a 2010.
Materiály zveřejnil 13. ledna uživatel vystupující na sociální síti Bluesky pod jménem MrTalida, který se označuje za herního nadšence a archiváře. Podle jeho slov pocházejí data z vyřazeného pevného disku, který kdysi používali přímo v Monolithu. Část obsahu následně nahrál i na Internet Archive, přičemž sám MrTalida upozorňuje, že k těmto souborům je vhodné přistupovat s opatrností.
Dostupné dokumenty a videa mají pocházet z období mezi dubnem 2009 a lednem 2010 a naznačují, že se projekt s krycím názvem Project Apollo tehdy nacházel v poměrně rané fázi vývoje. Můžete se tak probrat střípky rozpracovaných nápadů, v čele s herními mechanismy a testy zvuku, koncepty prostředí i interními harmonogramy vývoje.
Most of these materials are from a series of internal-facing and Warner Bros.-facing pre-production milestone deliverables. Some of the very few files from an actual build are Bink video files. Here's a surviving video fragment of a cinematic: 3/9— MrTalida (@mrtalida.bsky.social) January 13, 2026 at 12:51 AM
[image or embed]
Za povšimnutí rozhodně stojí zvolená stylizace, která se výrazně přiklání k filmové trilogii od Christophera Nolana. Vzhledem k časovému kontextu (první Temný rytíř zamířil do kin v srpnu 2008) se nabízí vysvětlení, že měla hra fungovat jako volný filmový tie-in, což byl tehdy poměrně populární způsob propagace filmů. Její místo nakonec zaujala série Batman: Arkham, kterou Rocksteady vykoplo s Arkham Asylum v roce 2009.
Nejde přitom o první únik informací o tomto zrušeném titulu. Už v roce 2024 se na internetu objevily záběry z hratelné verze v pokročilejší fázi vývoje. Nově zveřejněné materiály jsou ale zajímavé tím, jak poodhalují širší koncepci celého projektu, včetně ikonického Tumbleru, tedy Batmobilu proslaveného právě Nolanovými filmy.
Projekt byl nakonec definitivně zrušen a v Monolith Productions se tehdy přesunuli k vývoji Middle-earth: Shadow of Mordor. Právě tam studio zužitkovalo část svých zkušeností s kontaktními akčními souboji i s otevřeným, ale relativně kompaktním světem, byť pod úplně jinou licencí.