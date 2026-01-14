Batman mimo Arkham. Uniklé materiály přibližují zrušenou hru od Monolith Productions
zdroj: Monolith Productions

Batman mimo Arkham. Uniklé materiály přibližují zrušenou hru od Monolith Productions

14. 1. 2026 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Loňský konec studia Monolith Productions patří k nejsmutnějším zprávám herního průmyslu posledních let. Tým, který stál za sériemi Fear nebo Shadow of Mordor a Shadow of War, měl dlouhodobě pověst velmi schopného studia. K jeho odkazu se teď můžeme vrátit díky nově objeveným dokumentům a videím, jež údajně pocházejí ze zrušené hry s Batmanem z přelomu let 2009 a 2010.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
Dojmy z hraní
Dojmy z Gamescomu: Nový Lego Batman si z Arkhamu půjčuje tím nejlepším možným způsobem

Materiály zveřejnil 13. ledna uživatel vystupující na sociální síti Bluesky pod jménem MrTalida, který se označuje za herního nadšence a archiváře. Podle jeho slov pocházejí data z vyřazeného pevného disku, který kdysi používali přímo v Monolithu. Část obsahu následně nahrál i na Internet Archive, přičemž sám MrTalida upozorňuje, že k těmto souborům je vhodné přistupovat s opatrností.

Dostupné dokumenty a videa mají pocházet z období mezi dubnem 2009 a lednem 2010 a naznačují, že se projekt s krycím názvem Project Apollo tehdy nacházel v poměrně rané fázi vývoje. Můžete se tak probrat střípky rozpracovaných nápadů, v čele s herními mechanismy a testy zvuku, koncepty prostředí i interními harmonogramy vývoje.

Most of these materials are from a series of internal-facing and Warner Bros.-facing pre-production milestone deliverables. Some of the very few files from an actual build are Bink video files. Here's a surviving video fragment of a cinematic: 3/9

[image or embed]

— MrTalida (@mrtalida.bsky.social) January 13, 2026 at 12:51 AM

Za povšimnutí rozhodně stojí zvolená stylizace, která se výrazně přiklání k filmové trilogii od Christophera Nolana. Vzhledem k časovému kontextu (první Temný rytíř zamířil do kin v srpnu 2008) se nabízí vysvětlení, že měla hra fungovat jako volný filmový tie-in, což byl tehdy poměrně populární způsob propagace filmů. Její místo nakonec zaujala série Batman: Arkham, kterou Rocksteady vykoplo s Arkham Asylum v roce 2009.

Nejde přitom o první únik informací o tomto zrušeném titulu. Už v roce 2024 se na internetu objevily záběry z hratelné verze v pokročilejší fázi vývoje. Nově zveřejněné materiály jsou ale zajímavé tím, jak poodhalují širší koncepci celého projektu, včetně ikonického Tumbleru, tedy Batmobilu proslaveného právě Nolanovými filmy.

Projekt byl nakonec definitivně zrušen a v Monolith Productions se tehdy přesunuli k vývoji Middle-earth: Shadow of Mordor. Právě tam studio zužitkovalo část svých zkušeností s kontaktními akčními souboji i s otevřeným, ale relativně kompaktním světem, byť pod úplně jinou licencí.

Smarty.cz
Tagy:
batman zrušené
Zdroje:
Bluesky
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Masters of Albion - Datum vydání
Masters of Albion - Datum vydání
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost

Nejnovější články