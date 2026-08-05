Baldur's Gate III slaví třetí narozeniny další várkou bizarních statistik
zdroj: Larian

Baldur's Gate III slaví třetí narozeniny další várkou bizarních statistik

PC PlayStation 5 Xbox Series

5. 8. 2026 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

„Opět nastal ten čas, vy čísla milující nerdi,“ píší Larian Studios na sociální síti Bluesky a ke třetímu výročí Baldur's Gate III zveřejňují další statistiky, které krásně vykreslují, jak je jedno z nejlepších RPG posledních let barvité. Výsledky znovu potvrzují, jak dokážeme být ve světě Faerûnu mimořádně nemilosrdní a taky neuvěřitelně kreativní.

Například nejčastěji zabitým příběhovým NPC se stal vůdce tieflingských uprchlíků Zevlor, který během hráčských průchodů zemřel celkem 12,31milionkrát. Na druhém místě skončil tieflingský mág Rolan s 8,62 milionu úmrtí a třetí nebohá kněžka Isobel, která přišla o život 7,2milionkrát – z toho 62 % těchto úmrtí měly na svědomí průchody za Dark Urge, které jsou přímo spojené s násilnými impulzy.

Baldur's Gate III Statistiky 3 zdroj: Larian

Ani bard Volo si příliš dobře nevedl. Hráči ho zabili 4,62milionkrát, což překvapilo i samotné vývojáře. Ti poznamenali, že si nejsou jistí, čím si tak vysokou úmrtnost zasloužil... asi tím, že vás v jeden moment může připravit o oko.

Lariani zveřejnili také statistiky zbraní použitých během závěrečného souboje. Nejoblíbenější volbou byl legendární luk Gontr Mael, který využilo 33,4 milionu lidí. Někteří dobrodruzi ale zvolili výrazně méně tradiční výbavu. Rezavou dýku Poo-Scraper si z latríny čtyři odvážlivci dotáhli dokonce až do třetího aktu.

Zajímavá je také statistika, že palcát The Blood of Lathlander je druhou nejčastěji používanou zbraní ve hře, přestože se dá získat jen v nepovinném úkolu v nepovinné oblasti.

Baldur's Gate III Statistiky 3 zdroj: Larian

Další údaje ukazují, že méně než jedno procento hráčů dokázalo během jediného průchodu nashromáždit přibližně 180 tisíc zlatých. Podobně malá skupina naopak utratila více než 120 tisíc zlaťáků. Neobvyklé byly také některé volby zobrazení. Celkem 114 hráčů používalo čtvercový poměr stran 1:1, zatímco 9008 lidí odehrálo RPG ve vertikálním formátu 9:16.

Baldur's Gate III Statistiky 3 zdroj: Larian

Komunita kolem Baldur’s Gate III zůstává aktivní také díky modifikacím. Dohromady jsem si už stáhli více než 500 milionů modů a na PC i konzolích jich bylo zveřejněno přes 13 tisíc. Ani několik let po vydání tak zájem o epické RPG výrazně nepolevuje. Navíc zbývá necelý den, kdy můžete na Steamu Baldur's Gate III pořídit ve 30% slevě.

Smarty.cz
Tagy:
RPG taktická
Zdroje:
Foto: Larian Studios
Hry:
Baldur's Gate III
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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