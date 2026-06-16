Baldur's Gate III chtěli už před dekádou stvořit bývalí vývojáři z BioWare
zdroj: Larian

Baldur's Gate III chtěli už před dekádou stvořit bývalí vývojáři z BioWare

PC PlayStation 5 Xbox Series

16. 6. 2026 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Spoluzakladatel kdysi legendárního studia BioWare Trent Oster strávil více než deset let snahou přivést na svět pokračování série Baldur's Gate. Nakonec se to ale podařilo až studiu Larian, které s Baldur's Gate III vytvořilo jeden z největších RPG hitů posledních let. Oster dnes přiznává, že získat financování na další Baldur's Gate bylo dlouhé roky téměř nemožné.

Podle něj tehdejší vydavatelé jednoduše nevěřili, že by velké singleplayerové RPG mohlo dosáhnout výrazného komerčního úspěchu. Oster v roce 2009 BioWare opustil a založil studio Beamdog, které je známé především díky vylepšeným ediciím klasických RPG jako je Planescape: Torment, Icewind Dale nebo právě první dva Baldur's Gate. Už v roce 2014 Oster veřejně mluvil o své touze vytvořit pokračování série a v roce 2016 vydalo studio rozšíření Baldur's Gate: Siege of Dragonspear. Jenže krátce poté tým zasáhly kontroverze a cílené útoky spojené s aférou Gamergate, které podle Ostera vedly k rozpadu části vývojářského kolektivu.

Baldur's Gate III
Recenze
Baldur’s Gate III – recenze

„V podstatě to ten tým rozbilo. Některé lidi to vyhnalo z herního průmyslu úplně,“ vzpomíná v rozhovoru pro PC Gamer. Přesto Beamdog pokračoval dál. Studio dokonce najalo bývalého scénáristu série Dragon Age, Davida Gaidera a společně připravilo vlastní návrh Baldur's Gate 3 pro držitele značky Dungeons & Dragons, Wizards of the Coast. Je nutné podotknout, že jejich představa hry byla výrazně skromnější než novější verze od Larianu.

„Náš Baldur's Gate III nebyl tak velkolepý jako ten, který navrhl Larian,“ přiznává Oster. „Mluvili jsme o rozpočtu kolem 20 milionů dolarů, rozhodně ne o stamilionovém projektu.“  Beamdog chtěl zachovat původní izometrický pohled, využít Unreal Engine a držet se klasického soubojového systému v reaálnem čase s aktivní pauzou místo tahových soubojů.

Nakonec ale vše ztroskotalo na financích. Podle Ostera vydavatelé argumentovali tím, že investovat desítky milionů do značky vlastněné Wizards of the Coast nedává ekonomický smysl. „Říkali nám: Je to singleplayerové RPG, nebude prodávat dost kusů a navíc nevlastníte značku. Proč bychom měli zvyšovat hodnotu cizího IP?“ vzpomíná.

zdroj: Larian

Po neúspěchu s Baldur's Gate III se Beamdog pokoušeli prosadit vlastní RPG s názvem Cold West, kombinující Divoký západ, magii, víly a monstra. Ani tento projekt však financování nezískal. Dnes Beamdog spolupracuje mimo jiné s Obsidianem na hrách jako Avowed nebo The Outer Worlds 2.

Smarty.cz
Tagy:
RPG taktická
Zdroje:
PC Gamer, Beamdog
Hry:
Baldur's Gate III
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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