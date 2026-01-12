Baldur's Gate III na Switch 2? Larian by chtěl, rozhodnutí má ale v rukou Hasbro
zdroj: Larian Studios

12. 1. 2026 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Opěvované RPG Baldur's Gate III se bez pochyby řadí mezi nejlepší hry současnosti a patří k titulům, které by si měli zahrát opravdu všichni. Jenom majitelé konzole od Nintenda mají zatím smůlu, přestože samotné studio Larian by se portu pro Switch 2 rozhodně nebránilo.

Během nedávného kola Ask Me Anything na Redditu se jeden z fanoušků zeptal, jestli existuje nějaká šance, že by se Baldur's Gate III na nový hybridní systém dostalo. Odpověděl mu přímo šéf studia Swen Vincke, který suše odvětil, že by port vytvořil moc rád, ale rozhodnutí není na Larianu.

<span>Jedna z nejočekávanějších her posledních let je konečně tady. Jak se vývojářům z Larian Studios povedlo navázat na legendární značku BioWare můžete zjistit v našem vysílání.</span>zdroj: vlastní video redakce

Na Vinckeho odpověď reagoval i známý insider NateTheHate, který na port pro Switch 2 dříve lákal. Místo vyvrácení spekulací dodal další kontext – podle jeho informací stojí za absencí portu napjaté vztahy mezi Larianem a Hasbrem, respektive jeho dceřinou společností Wizards of the Coast, která drží licenci na Dungeons & Dragons.

„Larian by sice rád přenesl Baldur's Gate III na Switch 2, ale jejich vztah s Hasbro/Wizards of the Coast není zrovna ideální. Na konci loňského roku jsem slyšel, že se verze pro Switch 2 nakonec nebude realizovat,“ napsal insider.

Novinky
Nové Divinity bude tahové RPG. Larian se hodlá utrhnout ze řetězu

Zatímco absence vynikající výpravy do světa D&D na konzolích od Nintenda může fanoušky mrzet, možná nebudou muset smutnit dlouho. Larian aktuálně pracuje na novém Divinity, které se před měsícem představilo vysloveně drsnou ukázkou slibující temný návrat do světa pocházejícího přímo z jejich mysli. Vzhledem k tomu, že Original Sin II se na Switchi objevilo, je poměrně pravděpodobné, že se na platformu Nintenda časem podívá i jejich chystaný projekt.

A když už je řeč o ambiciózní pohanské depresi, studio se ve stejné sérii otázek nechalo slyšet, že titul bude mít ten dosud nejdetailnější editor postavy, jaký se v jejich hrách objevil. Takže pokud jste vytvářením svých svěřenců v Baldur's Gate III strávili hodiny, tady si to podle všeho zopakujete.

„Plánujeme ještě lepší verzi než v Baldur's Gate III. Více barev, více možností, větší kontrola nad každým detailem,“ uvedla umělecká ředitelka Alena Dubrovina.

Nejnovější články