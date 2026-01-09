Avowed oslaví výročí verzí pro PlayStation 5 a obří aktualizací

Je sice pravdou, že jsme Avowed společně s The Outer Worlds 2 vyhlásili za největší zklamání uplynulého roku, to je nicméně podmíněné především vysokou laťkou, kterou od legendy jménem Obsidian očekáváme. Obě hry si tak nadále nesou jistý punc kvality, který řadu hráčů spolehlivě zabaví. A v případě Avowed brzy i na další platformě.
Během včerejší akce New Game+ Showcase, kde se objevilo kolem 45 titulů, tým konečně oznámil port PlayStation 5. Barevné i barvité fantasy se na stroji „od modrých“ objeví už příští měsíc, konkrétně 17. února, což je bez jednoho dne přesně rok od původního vydání. Cena portu je stanovená na 1 299 korun za základní hru, prémiová edice vám z účtu ukrojí další dvě stovky a přidá dvě brnění, skiny pro společníky a digitální artbook se soundtrackem.
S verzí pro PlayStation vyjde vyhlížená obří aktualizace, která oslaví první výročí existence hry. Už dříve se vědělo, že její součástí bude režim New Game Plus, s nímž se sice vrátíte na level jedna, ale necháte si získané vybavení. Chybět nebude ani fotomód pro lepší zvěčnění zažívaných momentů. Studio tím ale nekončí a hratelnost osvěží řadou zajímavých prvků.
Při vytváření postavy si nově půjde vybrat z dalších ras, mezi nimiž najdete třeba trpaslíky, které si vydupala komunita. Studio jejich přidání považuje za nemalý úspěch. S ohledem na nastavené systémy, parkour a řadu zbraní bylo nesmírně těžké je přidat tak, aby jejich přítomnost dávala smysl.
„Je to hodně práce a je těžké to dotáhnout do konce, zejména v Avowed kvůli parkourovému systému, bojovým mechanismům a všem typům zbraní. Různé rasy mají různé velikosti, tvary a představují velmi jedinečný herní zážitek, když za ně hrajete v první osobě. Pro Avowed to tedy bylo něco nového, s čím jsme se museli vypořádat,“ vzpomíná Dimitri Berman.
Společně s dalšími rasami přibude rovněž nový typ zbraní, možnost změny vzhledu v průběhu kampaně a řada oprav, s nimiž bude hraní RPG zase o kus příjemnější. Jak se nám pozdávala původní verze, to si připomeňte recenzí.