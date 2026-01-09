Avatar: Frontiers of Pandora s úspěchem třetího filmu a rozšířením ožívá nad očekávání
Avatar: Frontiers of Pandora s úspěchem třetího filmu a rozšířením ožívá nad očekávání

9. 1. 2026

Planeta Pandora se znovu zbarvila do modra. Třetí film ze série Jamese Camerona Avatar: Oheň a popel válcuje kina po celém světě, už překonal milník jedné miliardy utržených dolarů a znovu rozdmýchal zájem o svět Na'vi. Z úspěchu překvapivě netěží jen Hollywood, ale i videohry. Konkrétně Avatar: Frontiers of Pandora, akční adventura s otevřeným světem od Massive Entertainment, která se po rozpačitém startu v roce 2023 dočkala nečekaného druhého dechu.

Avatar: Frontiers of Pandora – recenze technického paskvilu

Původní vydání hry bylo spíše zklamáním. Navzdory obřímu úspěchu filmu Avatar: The Way of Water, který v roce 2022 utržil přes 47 miliard korun, se Frontiers of Pandora tehdy nepodařilo oslovit širší publikum. Pro Ubisoft šlo o citelný neúspěch a poprvé to vypadalo, že ani Eywa tentokrát nepomůže. O dva roky později se ale zdá, že se karta nakonec obrací.

Necelý měsíc po premiéře Avataru 3 a vydání nového DLC From the Ashes se počitadla zájemců o virtuální výlet mezi Na'vi začala výrazně zvedat. Data ze SteamDB ukazují, že se počty souběžných hráčů ještě nedávno pohybovaly kolem dvou tisíc. Během vánočních svátků a na začátku ledna hra ovšem několikrát překonala své historické maximum, které se vyšplhalo až na 15 283 současně hrajících. Přesná čísla z launcheru Ubisoft Connect a konzolí sice chybí, ale podle ohlasů na sociálních sítích je zřejmé, že se zmrtvýchvstání netýká jen Steamu.

Velký podíl na tom podle všeho má i další podpora Ubisoftu po vydání. Akční adventuru si můžete nově zahrát z pohledu třetí osoby, případně v režimu New Game Plus. Samotné rozšíření From the Ashes přímo navázané na dějovou linku třetího filmu posouvá vyprávění do temnější roviny, navíc s jiným hratelným hrdinou. 

Ubisoft má v tomto směru ostatně bohaté zkušenosti. For Honor, Rainbow Six Siege nebo The Division si také prošly náročnými začátky, než si postupně vybudovaly věrnou komunitu. Dokonce i Skull & Bones dostává šanci na rehabilitaci. Avatar: Frontiers of Pandora měl díky silné značce a spolupráci s Disney vždy naději, jen dlouho nebylo jasné, zda ji dokáže proměnit ve skutečný úspěch. Teď se ale zdá, že se cesta za vykoupením nakonec podařila i jemu.

