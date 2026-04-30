Autoritativní Phonopolis je blízko. Další krásná hra od Amanity vyjde v květnu

Studio Amanita Design proslavily umělecky nádherné hry, které častokrát dávají důraz na přírodní témata, rukodělné zpracování a dojemné i mírně poučné příběhy. Phonopolis nebude výjimkou a nejen tuzemští hráči a hráčky jistě budou nadšení, že deset let dlouhý vývoj se u kartonové adventury konečně chýlí ke konci.
Datum vydání Phonopolis tak připadá na 20. května. Titul v tento den najdete na všech předních počítačových platformách, kam patří Steam, Epic a GOG. Slavnostní oznámení doprovodila ukázka, ve které uvidíte rozpohybovaný antiutopický svět tvořený z lepenky, uslyšíte hudbu od Tomáše Dvořáka alias Floexe a také zjistíte, že se tým tentokrát vydal cestou vypravěče s vlastním hlasem, nikoliv jen vysvětlování s pomocí zvuků a posunků.
Herně nicméně zůstává Amanita věrná tradici příběhové adventury protkané hádankami. Ty jsou většinou založené na interakci se světem, jehož podobu inspirovala meziválečná avantgarda. Projevuje se to mimo jiné i tím, že je rozpohybovaná ploškovou animací o frekvenci 12 snímků za vteřinu.
Místo klasických obrazovek se navíc přesunete do 3D prostoru, kde se bude odehrávat příběh ošlehaný náročnými tématy manipulace, individualismu a autority, inspirovaný mimo jiné dílem George Orwella. I přesto si Phonopolis zachovává pro studio typickou optimistickou duši a na vážnější témata reaguje hravostí a hladivým přístupem plným rozkošného humoru.
Kartonové dobrodružství popeláře Felixe můžete navíc už teď okusit na vlastní kůži, protože je na Steamu dostupná i demoverze. Tedy, seznámit se s ním můžete i mimo hru, jelikož 12. května proběhne v pražském kině Bio Oko premiéra časosběrného dokumentu Aleše Brunclíka o vzniku Phonopolis, po níž přijde řada na autorské hraní a tradiční kolečko všetečných otázek od přítomných.