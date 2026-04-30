zdroj: Amanita Design

Autoritativní Phonopolis je blízko. Další krásná hra od Amanity vyjde v květnu

30. 4. 2026 11:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Studio Amanita Design proslavily umělecky nádherné hry, které častokrát dávají důraz na přírodní témata, rukodělné zpracování a dojemné i mírně poučné příběhy. Phonopolis nebude výjimkou a nejen tuzemští hráči a hráčky jistě budou nadšení, že deset let dlouhý vývoj se u kartonové adventury konečně chýlí ke konci.

Datum vydání Phonopolis tak připadá na 20. května. Titul v tento den najdete na všech předních počítačových platformách, kam patří Steam, Epic a GOG. Slavnostní oznámení doprovodila ukázka, ve které uvidíte rozpohybovaný antiutopický svět tvořený z lepenky, uslyšíte hudbu od Tomáše Dvořáka alias Floexe a také zjistíte, že se tým tentokrát vydal cestou vypravěče s vlastním hlasem, nikoliv jen vysvětlování s pomocí zvuků a posunků.

Herně nicméně zůstává Amanita věrná tradici příběhové adventury protkané hádankami. Ty jsou většinou založené na interakci se světem, jehož podobu inspirovala meziválečná avantgarda. Projevuje se to mimo jiné i tím, že je rozpohybovaná ploškovou animací o frekvenci 12 snímků za vteřinu.

Místo klasických obrazovek se navíc přesunete do 3D prostoru, kde se bude odehrávat příběh ošlehaný náročnými tématy manipulace, individualismu a autority, inspirovaný mimo jiné dílem George Orwella. I přesto si Phonopolis zachovává pro studio typickou optimistickou duši a na vážnější témata reaguje hravostí a hladivým přístupem plným rozkošného humoru.

Kartonové dobrodružství popeláře Felixe můžete navíc už teď okusit na vlastní kůži, protože je na Steamu dostupná i demoverze. Tedy, seznámit se s ním můžete i mimo hru, jelikož 12. května proběhne v pražském kině Bio Oko premiéra časosběrného dokumentu Aleše Brunclíka o vzniku Phonopolis, po níž přijde řada na autorské hraní a tradiční kolečko všetečných otázek od přítomných.

Tagy:
adventura retrofuturistická karton avantgarda antiutopie
Zdroje:
Amanita Design
Hry:
Phonopolis
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
