Autoři Palworldu berou jen hráče a hráčky. Bez historie na Steamu u Pocketpair neuspějete

Japonské studio Pocketpair, které se předloni vyšvihlo do ostrých světel zájmu s fenoménem Palworld, má poměrně nekompromisní přístup k náboru nových zaměstnanců. Pokud si někdo myslí, že se může hlásit o práci bez toho, aby aktivně hrál hry na Steamu, má podle šéfa studia Takura Mizobeho smůlu už na úrovni životopisu.
Mizobe to otevřeně přiznal v příspěvku na sociální síti X, který přeložil server Automaton. Podle něj je hraní her na Steamu v podstatě základním předpokladem pro to, aby se uchazeči vůbec dostali dál než přes první filtr. „Upřímně řečeno, pokud vůbec nehrajete hry na Steamu, neprojdete ani fází třídění životopisů,“ uvedl šéf Pocketpair.
Rezolutní vyjádření pak konkretizoval, berou totiž v potaz i kandidáty, kteří tráví desítky či stovky hodin na jiných platformách jako PS5, Xbox nebo Switch. Těm studio doporučuje doložit herní historii například screenshoty. Přes jeden fakt ale nejede vlak: Pokud třeba uchazeči účet na Steamu nemají, případně na něm nikdy nic nehráli, putuje přihláška rovnou do koše. Prý „z principu“. Mizobe ho vysvětluje následovně: „Chceme, aby naši kolegové hráli i indie hry, které jsou dostupné pouze na Steamu.“
Přístup k přijímacímu řízení docela dobře vystihuje filozofii Pocketpair. Studio si zakládá na tom, že se skládá z aktivních hráčů a hráček, kteří sledují aktuální trendy, experimentují s menšími projekty a mají přehled o tom, co se na PC scéně skutečně hraje. V kontextu Palworldu, který sám kombinuje prvky survivalu, craftingu a chytání příšerek, to dává smysl. Patrná je na něm jak snaha sesadit behemota v podobě Pokémonů, tak i inspirace hity z nezávislé scény.
Letošní rok má být pro Pocketpair nabitý. Palworld by letos měl ukončit předběžný přístup a chystá verzi 1.0 s hromadou nového obsahu. Zároveň nakoukne za hranice čistě virtuálního světa, na léto se totiž plánuje oficiální sběratelská karetní hra. Ve vývoji má taktéž farmářský spin-off Palworld: Palfarm a studio pracuje i na zbrusu nových projektech, tentokrát už i v roli vydavatele.
Zajímavé je i to, že Pocketpair si poměrně jasně vymezilo hranice, s kým spolupracovat nebude. Studio deklarovalo, že se nechce podílet na hrách, které využívají generativní AI, ani na projektech zaměřených na Web3 nebo NFT.
Úspěch Palworldu ale zároveň přinesl i komplikace. Pořád pokračuje soud s Nintendem, které Pocketpair zažalovalo za údajné porušení patentů a žádá jak zákaz hry, tak finanční kompenzaci. V rámci probíhajícího sporu musel Pocketpair z Palworldu odstranit tzv. Pal Spheres. Japonský patentový úřad nicméně nedávno zamítl jeden z patentů Nintenda týkající se mechanismu chytání příšerek hozením předmětu, přestože podobný patent dříve prošel v USA. Ten je nyní znovu přezkoumáván americkým patentovým úřadem.
Ať už soudní tahanice dopadnou jakkoli, jisté je, že pokud byste se náhodou chtěli otisknout do Palworldu nebo chystaných her od Pocketpairu, budete potřebovat nejen vývojářský talent, ale i obsáhlou a rozehranou herní knihovnu. Bez pořádných hráčských zkušeností v tomhle studiu daleko nedojdete.