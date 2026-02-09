Autor se rozpovídal o nové verzi Raymana. Ubisoft nadále mlčí
zdroj: Ubisoft

9. 2. 2026 16:30

Zatímco oficiální oznámení stále nikde, ve světě se čím dál tím více mluví o předělávce či upravené verzi prvního Raymana. Nedávno ji naznačila australská ratingová komise, která ohodnotila Rayman 30th Anniversary Edition. Fanoušci proto znovu zažehli maják naděje, na který teď navazuje původní autor Michel Ancel.

Účet Rayman Merchandise upozornil na článek v novém čísle časopisu Retro Gamer, speciálně na rozhovor s Ancelem, v němž novou verzi zmiňuje. Sice to podle jeho slov vypadá, že do ní asi není přímo zapojený, ale z jeho informací slibuje, že bude v HD a Ubisoft údajně přidá některé záchytné body a další prvky, aby nebyl tolik frustrující.

„Myslím, že se plánuje nějaký druh remaku. Podle mého je to dobrý tah, protože nedostatek záchytných bodů je jediná věc, která by mohla být problémem pro nezkušené hráče. Ale jo, myslím si, že je to pořád velmi pěkná hra,“ zvěstuje budoucnost s rychlým ohlédnutím do minulosti.

Podle Ancela je původní Rayman nadále zábavnou hrou s dostatečným množstvím obsahu. Ze zpětného zrcátka se domnívá, že tempo je někdy občas trochu pomalé, už jenom kvůli velikosti postavy. Má nicméně pixelově přesnou hratelnost, která pro někoho může působit náročně, nicméně to podle něho pomáhá tomu, aby i dnes hra působila originálně.

Jeho slova mezitím vyznívají tak, že nepůjde o plnohodnotnou předělávku, nýbrž o HD omlazení, které dostane pár zlepšení a upraví se tak, aby mohlo plynule fungovat i na moderních systémech. Ale nechme se nakonec překvapit. Faktem nicméně je, že společnost má ambice se stát držitelkou titulu v počtu veřejných tajemství, k nimž se kromě aktuálního Raymana řadí i dlouho řešený remake Assassin's Creed IV: Black Flag, který by už měl být také na spadnutí.

