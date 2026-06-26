Autor Path of Exile chladí očekávání. Jeho nová hra bude výrazně menší

Path of Exile je obřím a stále oblíbeným akčním RPG, které směle pokračuje, přestože už vedle něj existuje i Path of Exile 2. Za oběma projekty stojí studio Grinding Gear Games, jež pomáhal založit a do roku 2023 ho i vedl Chris Wilson. Následně si založil vlastní malé studio, kde pracuje na podobném projektu. Jen neočekávejte, že bude jeho příští hra stejně megalomanská.
Ve skutečnosti jde o jeden z aspektů, kterých se Wilson bojí. Jak prozradil v novém videu, tým v Light Pattern je malý - skládá se ze zhruba 10 lidí. Takové osazení zákonitě nemůže vytvořit akční RPG dosahující mohutných rozměrů jeho předchozí her, což je něco, na co vývojář raději předem upozorňuje.
Jejich novinka sice zatím nemá ani název a oficiální oznámení je dost možná ještě roky vzdálené, ale už teď se Wilson strachuje, že někteří fanoušci budou zklamání, protože čekali roky na něco podobně „velikého“. Proto by si podle něj už teď měli raději uvědomit, že nepůjde o další mohutný online titul s rozpočtem 100 milionů dolarů, nýbrž o skromnější projekt, který si veterán akčních RPG dělá tak trochu pro radost.
„To, co tvoříme, není nic tak velkého jako Path of Exile, a to mě trochu znepokojuje. V určitém okamžiku naši hru oznámíme, a to je ještě otázka let, protože už delší dobu pracujeme v utajení, ale v určitém časovém bodě se to stane a já se opravdu obávám, že reakce bude negativní,“ uvedl Wilson ve videu.
Nakonec ale dodává, že nejcennějším názorem a pocitem je nakonec ten jeho. Už proto, že celý projekt financuje z vlastních kapes. Vývoj mu však dělá radost, protože může blízce spolupracovat se všemi členy týmu, přičemž má výborný přehled o všem, co se kolem hry děje.
„Myslím, že se mi ta hra bude líbit. A pro mě, jako pro člověka, který ji financuje a je tak do vývoje velmi zapojený, je to to nejdůležitější. V určité fázi vám o hře povíme více, ale v té době bude už podstatně blíže k dokončení,“ dodává.
I proto projekt zatím zůstává pod pokličkou, aby ho mohli tvořit bez nutnosti neustále pečovat o veřejný obraz a očekávání. Jelikož má ale video přes 40 minut, dotkne se v něm Wilson i dalších témat, jako jsou aktuální hry, které hraje, ale také teorie o tom, jestli se v Path of Exile opravdu dá rybařit.