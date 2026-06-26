Autor Path of Exile chladí očekávání. Jeho nová hra bude výrazně menší
zdroj: tisková zpráva

Autor Path of Exile chladí očekávání. Jeho nová hra bude výrazně menší

PlayStation 4 PC

26. 6. 2026 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Path of Exile
Path of Exile
Path of Exile
Galerie

Path of Exile je obřím a stále oblíbeným akčním RPG, které směle pokračuje, přestože už vedle něj existuje i Path of Exile 2. Za oběma projekty stojí studio Grinding Gear Games, jež pomáhal založit a do roku 2023 ho i vedl Chris Wilson. Následně si založil vlastní malé studio, kde pracuje na podobném projektu. Jen neočekávejte, že bude jeho příští hra stejně megalomanská.

Ve skutečnosti jde o jeden z aspektů, kterých se Wilson bojí. Jak prozradil v novém videu, tým v Light Pattern je malý - skládá se ze zhruba 10 lidí. Takové osazení zákonitě nemůže vytvořit akční RPG dosahující mohutných rozměrů jeho předchozí her, což je něco, na co vývojář raději předem upozorňuje.

Jejich novinka sice zatím nemá ani název a oficiální oznámení je dost možná ještě roky vzdálené, ale už teď se Wilson strachuje, že někteří fanoušci budou zklamání, protože čekali roky na něco podobně „velikého“. Proto by si podle něj už teď měli raději uvědomit, že nepůjde o další mohutný online titul s rozpočtem 100 milionů dolarů, nýbrž o skromnější projekt, který si veterán akčních RPG dělá tak trochu pro radost.

zdroj: Vlastní

„To, co tvoříme, není nic tak velkého jako Path of Exile, a to mě trochu znepokojuje. V určitém okamžiku naši hru oznámíme, a to je ještě otázka let, protože už delší dobu pracujeme v utajení, ale v určitém časovém bodě se to stane a já se opravdu obávám, že reakce bude negativní,“ uvedl Wilson ve videu.

Nakonec ale dodává, že nejcennějším názorem a pocitem je nakonec ten jeho. Už proto, že celý projekt financuje z vlastních kapes. Vývoj mu však dělá radost, protože může blízce spolupracovat se všemi členy týmu, přičemž má výborný přehled o všem, co se kolem hry děje.

Mass Effect
Novinky
Každá hra nemůže být nekonečná. Veterán z BioWare kritizuje aktuální ekonomický model

„Myslím, že se mi ta hra bude líbit. A pro mě, jako pro člověka, který ji financuje a je tak do vývoje velmi zapojený, je to to nejdůležitější. V určité fázi vám o hře povíme více, ale v té době bude už podstatně blíže k dokončení,“ dodává.

I proto projekt zatím zůstává pod pokličkou, aby ho mohli tvořit bez nutnosti neustále pečovat o veřejný obraz a očekávání. Jelikož má ale video přes 40 minut, dotkne se v něm Wilson i dalších témat, jako jsou aktuální hry, které hraje, ale také teorie o tom, jestli se v Path of Exile opravdu dá rybařit.

Smarty.cz
Tagy:
akční RPG
Zdroje:
GamesRadar, Chris Wilson
Hry:
Path of Exile
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

O GTA VI a fascinujícím roku 1997 s Jardou Möwaldem || Chléb & Games
O GTA VI a fascinujícím roku 1997 s Jardou Möwaldem || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
Grand Theft Auto VI – Obal a předobjednávky
Grand Theft Auto VI – Obal a předobjednávky
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
The Planet Crafter – vydání na konzole
The Planet Crafter – vydání na konzole
Hellraiser: Revival – Datum vydání
Hellraiser: Revival – Datum vydání
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život
Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život
Star Trek: Shadow Frontier - Oznámení
Star Trek: Shadow Frontier - Oznámení
Songs of Conquest – Yulan
Songs of Conquest – Yulan
The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Trailer ze Summer Game Festu
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Trailer ze Summer Game Festu
Cronos: Lazarus - Odhalení příběhového DLC
Cronos: Lazarus - Odhalení příběhového DLC
Resonance: A Plague Legacy - Datum vydání | XBOX Games Showcase 2026
Resonance: A Plague Legacy - Datum vydání | XBOX Games Showcase 2026
Senua - Oznámení | XBOX Games Showcase 2026
Senua - Oznámení | XBOX Games Showcase 2026
Clockwork Revolution - The Heist | XBOX Games Showcase 2026
Clockwork Revolution - The Heist | XBOX Games Showcase 2026

Nejnovější články