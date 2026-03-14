Autor Garry's Modu přirovnává AI k pornografii. „Nadužívání zabijí fantazii,“ tvrdí

Garry Newman se proslavil svérázným kreativním sandboxem Garry's Mod, který se z modifikace pro Half-Life 2 přetavil do samostatné hry a posléze i legendy. Jeho láska ke kreativitě ho přivedla i k dalšímu projektu s&box, open source platformě pokračující ve stejných šlépějích, která dá prostor fantazii všem tvůrčím duším. Tedy, pokud si ji předtím nezabijí umělou inteligencí.
Na téma se s autorem rozpovídal Christopher Livingston z PC Gameru, který z Newmana dostal poměrně kontroverzní, ale nakonec logické vyjádření. Samotnému mu využívání AI nástrojů nevadí, jelikož usnadňují práci a současně jsou přímo spojené s komunitní tvorbou, protože otevírají dveře k ambicióznějším počinům. Nesmí se to s nimi ale přehánět.
Obavy Newman vyjádřil především s ohledem na programátory, kteří si na pomoc umělé inteligence zvykli natolik, že postupně přicházejí o kritické myšlení a ochabují jejich vlastní dovednosti. Tvůrce pro svůj příklad vybral zajímavou paralelu s pornografií a jejím nadužíváním, které vede ke zhoršené vzrušivosti čistě na základě představivosti.
„Můj názor na AI v programování je v podstatě stejný jako na porno. Tedy, když se na porno díváte příliš často, ztrácíte schopnost ejakulovat jen díky své představivosti. Myslím, že je třeba to rozdělit tak nějak 50 na 50. Abyste toho byli schopni, musíte někdy použít svou představivost. A myslím, že to samé platí i pro programování. Pokud se budete spoléhat na to, že to za vás vždycky udělá umělá inteligence, ztratíte schopnost kriticky myslet,“ pronesl.
Když se člověk nad tím zamyslí, dává tahle paralela obrovský smysl, v podstatě ve všech kreativnějších odvětvích, které AI používají. Tvrzení dokonce potvrzují i některé rané studie. V roce 2025 se při testu na MIT na vzorku 54 dospělých ukázalo, že jedinci využívající ChatGPT při psaní esejí vykazovali nižší mozkovou aktivitu a trvalé podávali horší výkony na neuronální, jazykové a behaviorální úrovni.
Newman ale doplnil, že se díky umělé inteligenci mnohé naučil a nakonec pro s&box nevydal žádné omezení, které by využití zakazovalo. AI generovaný odpad se ovšem na jeho platformě s největší pravděpodobností propadne až na úplné dno, jelikož o něj nikdo nebude jevit zájem.
U nového projektu současně zůstává svůj a chce ho přinést největší možné porci lidí. Proto pracuje s přívětivou cenovkou, která se bude pohybovat mezi 10 a 20 dolary, i s očekáváním střídmých prodejů. Stačí mu, když se projekt zaplatí a vydělá jim na živobytí, nepotřebuje z něho vytřískat závratné částky. Vzhledem k úspěchu Garry's Modu se to dost možná stane. S jistotou to zjistíme už v dubnu.