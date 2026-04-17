Atomic Heart ukončuje příběh posledním DLC. Studio už vzhlíží ke dvojce
zdroj: Mundfish

Atomic Heart ukončuje příběh posledním DLC. Studio už vzhlíží ke dvojce

PlayStation 4 PC Xbox One PlayStation 5 Xbox Series

17. 4. 2026 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Atomic Heart - Blood on Crystal
Atomic Heart - Blood on Crystal
Atomic Heart - Blood on Crystal
Galerie

Atomic Heart se na videoherní mapu zapsalo stylovou akcí a zajímavým retrofuturistickým světem, z něhož se postupně stává nová silná značka. Studio Mundfish už chystá plnohodnotné pokračování i multiplayerový spin-off The Cube. Aby se ale tým mohl plně věnovat budoucnosti, musel nejdříve ukončit příběhový oblouk jedničky posledním DLC.

Vyšlo včera, nese název Blood on Crystal a přímo navazuje na předchozí dodatek Enchantment Under the Sea. Skutečně jde o plné ukončení celého příběhu, které vás zavede do nových lokací, kde se pokusíte zachránit civilizaci před kompletní zkázou. Vydáte se do nesmírně střeženého krystalového komplexu, kde se vám samozřejmě postaví noví nepřátelé.

zdroj: Mundfish

Studio slibuje ty nejšílenější bosse, které jste v zařízení 3826 kdy potkali. Také se představí Polymorfové: nový typ bytostí, využívající polymeru k tomu, aby mohli dosáhnout elementální formy. K jejich poražení poslouží několik nových a mocných zbraní, ale také další moduly pro rukavici, které budete přehazovat přímo v akci.

Tvůrčí tým slibuje poctivou porci nového obsahu a jelikož nechtějí, aby bylo rozloučení s jedničkou jen bryskní záležitostí, je Blood on Crystal dosud nejdelší rozšíření. Celkově se slibuje přes 8 hodin obsahu, což je delší doba, než jakou kolikrát najdete u jiných základních her.

The Cube
Novinky
Jelikož se s DLC završila hlavní podpora a obsahově je akce kompletní, vyšla rovnou ultimátní edice, která představuje ucelené balení. Najdete ji jak na digitálních platformách, tak i ve fyzickém balení, v němž najdete exkluzivní steelbook, digitální artbook a všechny kosmetické doplňky za poměrně lidovou cenu. V našich končinách se například fyzická verze prodává za 999 korun.

Studio tak má hotovo a všechny své zdroje může pomalu přenést ke dvěma novým projektům. Zatímco Atomic Heart 2 je s velkou pravděpodobností ještě vzdálené, multiplayerové The Cube by se čistě teoreticky mohlo představit ještě letos.

Smarty.cz
Tagy:
horor akční steampunk FPS first person střílečka retrofuturistická akce
Zdroje:
Mundfish
Hry:
Atomic Heart Atomic Heart - Blood on Crystal
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Nejnovější články