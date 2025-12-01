Assassin's Creed Shadows upouští od vydávání velkých DLC. Claws of Ajani bylo poslední
Assassin's Creed Shadows upouští od vydávání velkých DLC. Claws of Ajani bylo poslední

1. 12. 2025 10:30

Už od dob egyptského Assassin's Creed Origins si Ubisoft do nových dílů chystá vždy dvě větší placené expanze, které do oblíbených akčních adventur přináší nové příběhy a obsah. Zdá se, že jejich tradice bude po letech přerušena u aktuálního Assassin's Creed Shadows, do kterého se už žádné další větší DLC nechystá. Hráči si tak budou muset vystačit se srpnovým Claws of Awaji, kde se postavili nebezpečnému klanu a hledali ztracený artefakt.

Prozatímní absenci dalšího placeného příběhového obsahu potvrdil zástupce šéfa vývoje Simon Lemay-Comtois v rozhovoru pro kanál JorRaptor. Společnost se dle jeho slov aktuálně zaměřuje na „větší aktualizace“ podobné třeba té aktuální přinášející do místního světa úkol a výbavu z oblíbeného anime a mangy Attack on Titan.

„V aktuálních chvíli není pro druhý rok života hry plánované další rozšíření velikosti Claws of Awaji. Stále pracujeme na dalším obsahu a podpoře, ale nejde o plnohodnotné DLC, jaké bylo v předchozích letech součástí season passu,“ řekl Lemay-Comtois.

Jedním dechem přiznává, že se situace ještě může změnit, kdyby si to fanoušci vysloveně přáli. S jistotou teď ale můžeme říct, že zítra konečně Assassin's Creed Shadows vyjde na Nintendu Switch 2. Ubisoft se na konverzi zaměřil v samostatném článku, kde zatím potvrdil základní hru, zatímco zmíněná expanze Claws of Awaji vyjde v příštím roce. Poté se jízdní řád srovná a aktualizace budou vycházet společně.

Beyond Good & Evil 2 stále žije. Ubisoft po 17 letech vývoje dál nabírá lidi

Studio slibuje stabilních 30 FPS v handheld režimu i doku. Aby toho dosáhli, museli zjednodušit některé technické aspekty. Dotkne se to třeba absence globálního nasvícení s pomocí raytracingu, vykreslované vzdálenosti, rozlišení textur a menšího počtu NPC. Naopak dorazí podpora DLSS, funkční klávesnice s myší v režimu doku, HDR a variabilní obnovovací frekvence.

Unikem verze je využití dotykové obrazovky v menu a na mapě, ale potěší rovněž podpora sdíleného postupu hrou, takže můžete z platformy na platformu skákat podle libovůle. Kromě digitální verze si zakoupíte i krabičku. V ní však bude pouze klíč ke stažení.

Assassin's Creed Shadows si mimo to můžete zahrát na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.v A pokud chcete věřit Kubovi Malchárkovi, opět to je podle jeho recenze příjemná mainstreamová zábava.

Japonsko assassins creed
Ubisoft, Eurogamer
Assassin's Creed Shadows
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
