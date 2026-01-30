Assassin's Creed Invictus je údajně tragický. Multiplayerovému projektu nevěří ani vývojáři

Strašně rád bych věřil tomu, že se Ubisoft odrazí od aktuálního dna, naděje se však čím dál rychleji vytrácí. Rozdělení společnosti i její neustálé propouštění a rušení projektů moc nadějí nevzbuzují, přičemž některým chystaným projektům, zdá se, nevěří ani jejich tvůrčí tým.
Francouzský YouTuber s přezdívkou J0nathan začal na internetu šířit nepotvrzenou informaci o tom, že Assassin's Creed Invictus je natolik špatnou hrou, že jí pohrdají i samotní tvůrci a tvůrkyně. Domněnka je založená na základě anonymního vývojáře z Ubisoftu, který mluví o tom, jak v týmu nezná nikoho, koho by práce na hře naplňovala a bavila.
„Neznám jediného kolegu, který by měl Invictus rád. Pravděpodobně jen manažeři se budou dál usmívat a projekt chválit. Je to příšerné – směšné animace, odporné kreslené postavy, idiotské zvukové a vizuální efekty, bojové arény, celý koncept je otřesný. Zajímalo by mě, pro koho je hra určená a proč vůbec vzniká. Možná pro děti ve věku šesti let? Nemám tušení. Pokud to tak je, lituju rodiče, kteří budou obtěžováni žádostmi o peníze v nové vlně mikrotransakcí,“ mluvil o díle nevybíravě.
Zprávy o hře původně začaly kolovat v roce 2022, na něž navázaly spekulace o tom, že hráči se převtělí do protagonistů z jednotlivých dílů v PvP zápasech pro 16 lidí v battle royale stylu. Vývoj údajně vede Ubisoft Montréal, přičemž v roce 2024 se k týmu připojit audio designér Valhally Alexandre Poirer.
Původně se o hře mluvilo jako o variaci Fall Guys, zatímco J0nathan hru aktuálně přirovnává k Fortnite. V těchto chvílích míří s vydáním na rok 2027, ale to se vzhledem k vlnám rušení a propouštění ještě může snadno změnit.
Nic zatím není potvrzené a je třeba k řečenému přistupovat s obezřetností. Stále může jít o způsob, jak si kopnout do nepříliš oblíbené společnosti. Je ale zřejmé, že v Ubisoftu nepanuje nejlepší atmosféra, tím spíše, když už snižuje stavy přímo v Paříži.