Assassin's Creed Invictus je údajně tragický. Multiplayerovému projektu nevěří ani vývojáři

zdroj: Mediatonic

30. 1. 2026 13:30

Strašně rád bych věřil tomu, že se Ubisoft odrazí od aktuálního dna, naděje se však čím dál rychleji vytrácí. Rozdělení společnosti i její neustálé propouštění a rušení projektů moc nadějí nevzbuzují, přičemž některým chystaným projektům, zdá se, nevěří ani jejich tvůrčí tým.

Francouzský YouTuber s přezdívkou J0nathan začal na internetu šířit nepotvrzenou informaci o tom, že Assassin's Creed Invictus je natolik špatnou hrou, že jí pohrdají i samotní tvůrci a tvůrkyně. Domněnka je založená na základě anonymního vývojáře z Ubisoftu, který mluví o tom, jak v týmu nezná nikoho, koho by práce na hře naplňovala a bavila.

„Neznám jediného kolegu, který by měl Invictus rád. Pravděpodobně jen manažeři se budou dál usmívat a projekt chválit. Je to příšerné – směšné animace, odporné kreslené postavy, idiotské zvukové a vizuální efekty, bojové arény, celý koncept je otřesný. Zajímalo by mě, pro koho je hra určená a proč vůbec vzniká. Možná pro děti ve věku šesti let? Nemám tušení. Pokud to tak je, lituju rodiče, kteří budou obtěžováni žádostmi o peníze v nové vlně mikrotransakcí,“ mluvil o díle nevybíravě.

Zprávy o hře původně začaly kolovat v roce 2022, na něž navázaly spekulace o tom, že hráči se převtělí do protagonistů z jednotlivých dílů v PvP zápasech pro 16 lidí v battle royale stylu. Vývoj údajně vede Ubisoft Montréal, přičemž v roce 2024 se k týmu připojit audio designér Valhally Alexandre Poirer.

Původně se o hře mluvilo jako o variaci Fall Guys, zatímco J0nathan hru aktuálně přirovnává k Fortnite. V těchto chvílích míří s vydáním na rok 2027, ale to se vzhledem k vlnám rušení a propouštění ještě může snadno změnit.

Nic zatím není potvrzené a je třeba k řečenému přistupovat s obezřetností. Stále může jít o způsob, jak si kopnout do nepříliš oblíbené společnosti. Je ale zřejmé, že v Ubisoftu nepanuje nejlepší atmosféra, tím spíše, když už snižuje stavy přímo v Paříži.

Nejnovější články