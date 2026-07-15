Assassin's Creed Hexe podle úniků nebude obsahovat magii a vyjde v červnu příští rok
zdroj: Ubisoft

Assassin's Creed Hexe podle úniků nebude obsahovat magii a vyjde v červnu příští rok

PC PlayStation 5 Xbox Series

15. 7. 2026 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Ubisoft si moc nedokáže uhlídat svá tajemství. Po tom, co mu uniklo skoro vše k nedávnému Assassin's Creed Black Flag Resynced, se pravidelně dostávají na světlo světa i detaily o chystaném čarodějnickém díle Assassin's Creed Hexe. Podle nejnovějších informací leakera Rogue, který už dříve prozradil například, že se v novém díle má objevit Ezio Auditore, se vize Hexe během vývoje poměrně zásadně proměnila.

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Pokud se únik potvrdí, čeká hráče temnější, komornější a především mnohem více stealthově zaměřené dobrodružství. Přestože je Hexe zasazeno do období čarodějnických procesů, údajně nebude obsahovat žádnou skutečnou magii. Ubisoft se má vydat mnohem realističtější cestou a zaměřit se na atmosféru strachu, pronásledování a náboženské hysterie místo nadpřirozených schopností. Což je poměrně zásadní odklon od původní myšlenky, kde jste v roli Aniky mohli měnit například v kočku a čáry ovlivňovat stráže.

Další výraznou změnou má být samotný svět. Namísto obrovských otevřených map známých z posledních dílů má Hexe nabídnout menší, hustě zaplněné prostředí rozdělené do tří propojených oblastí: hustého lesa a sídel v podobě vesnic a měst, které budou propojovat řeky a základny hluboko v divočině.

Hlavní hrdinkou má být žena jménem Anika. Podle úniku budou obyvatelé vůči cizincům velmi podezřívaví, takže prosté procházení městy nebude možné bez promyšleného splývání s davem. Vrátit se má také systém strachu z rozšíření Assassin's Creed Syndicate: Jack the Ripper. Hráči budou moci protivníky psychicky zastrašovat, vyvolávat paniku nebo je přimět k útěku bez přímého boje.

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Únik popisuje také výrazně přepracovanou zvukovou stránku. Zvuky mají být mnohem realističtější – například kroky nebo hlasy nepřátel za kamennou zdí budou utlumené podle materiálu a vzdálenosti, což má stealth výrazně znepřehlednit. Po grafické stránce má být Hexe údajně ještě temnější a detailnější než Assassin's Creed Shadows.

Assassin's Creed Hexe pak má mířit na vydání v červnu příštího roku na PC, PS5 a Xbox Series X/S. Verze pro počítače pak bude plevelit ochrana Denuvo. Únik zároveň zmiňuje tři edice – stardní za 69,99 eur, deluxe za 89,99 a sběratelskou za 119,99 eur.

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Tagy:
Evropa čarodějnice assassins creed
Zdroje:
RogueTX
Hry:
Assassin's Creed Codename Hexe
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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