Assassin’s Creed Black Flag Resynced vyplulo. Studio „slaví“ propouštěním, hráči negativními recenzemi
zdroj: Ubisoft

Assassin’s Creed Black Flag Resynced vyplulo. Studio „slaví“ propouštěním, hráči negativními recenzemi

PC PlayStation 5 Xbox Series

10. 7. 2026 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Assassin's Creed Black Flag Resynced
Assassin's Creed Black Flag Resynced
Assassin's Creed Black Flag Resynced
Galerie

Assassin's Creed Black Flag Resynced je povedenou předělávkou jednoho z nejlepších dílů série, která umně oprašuje jeho kvality, zatímco přidává další obsah. Herně tak hra splnila, v některých případech dokonce předčila očekávání, ale nebyl by to Ubisoft, kdy úspěch neokořenil několika pověstnými „ale“.

Podle zdrojů Toma Hendersona společnost remake zatím považuje za velmi úspěšný. Zájem je velký a předobjednávky vykázaly solidní čísla. Nicméně ani silné prodeje nezabránily tomu, aby se firma nezbavila části svých zaměstnanců. Podle dnešního oznámení tak bylo ze studia Ubisoft Barcelona, které na předělávce pracovalo, propuštěno 51 zaměstnanců.

Rozvázání kontraktu mělo podle všeho nastat nehledě na úspěch hry, a tak nějak se s ním počítalo, jelikož šlo o „standardní“ postup, kdy se pro dané lidi po dokončení projektu už nenašlo uplatnění. Přesto se škrty zaměstnanci nejsou smíření a považují je za pokračující trend širších problémů na pracovišti. Kvůli nespravedlnosti tak lidé z Ubisoft Barcelona od 30. června do 16. července provedou celkově šest stávek za podpory Koordinačního výboru odborového svazu pracovníků ve videoherním odvětví.

zdroj: Archiv

„Nejedná se o ojedinělou událost, odráží vzorec neustálého špatného zacházení, úbytku talentů, nucených odchodů v důsledku omezování práv zaměstnanců a stále více autoritářské kultury řízení, v níž mají zaměstnanci jen malý vliv na rozhodnutí týkající se jejich práce,“ sdělil anonymně jeden z dotčených.

Bohužel ale nejde o jediný háček při vydání. Ačkoliv se Assassin's Creed Black Flag Resynced těší z příznivých recenzí od kritiků (84 bodů ze 100 na Metacritic), hráči na Steamu jsou o poznání přísnější. Z momentálních 5 317 recenzí zvedá palec nahoru 69 % z nich, což titul řadí do kategorie „smíšených“.

Assassin's Creed Black Flag Resynced
Recenze
Assassin’s Creed Black Flag Resynced – recenze návratu pirátského krále

Fanoušci v tomto případě nekritizují samotnou hru, kterou si obecně celkem užívají, nýbrž některé přetrvávající monetizační praktiky. Patří mezi ně třeba devítka DLC, která nabízí kosmetické doplňky, případně na mapě odkryjí různá tajemství. Každý balíček vyjde na 9,99 eur, přičemž titul na ně upozorní a poutá reklamou i při hraní. Navíc deluxe edice obsahuje jen dva z nich.

Dále si stěžují na to, že příběhové filmečky běží pouze ve 30 snímcích za vteřinu. Nicméně Ubisoft už doplnil, že se jedná o chybu, která se objevuje při určitém nastavení, a pracuje na odstranění problému. Záměrné nejsou ani komplikace s vybranými lokalizacemi, které se Ubisoft také snaží vyřešit, zatímco zatím dává všanc alespoň provizorní řešení.

Šárka každopádně byla s předělávkou karibské asasínské výpravy spokojená, a pokud si chcete příběh sympatického Edwarda Kenwaye opět prožít, jde o ideální způsob se slušnou řádkou omlazení.

Smarty.cz
Tagy:
piráti remake assassins creed akční adventura
Zdroje:
Ubisoft, Insider Gaming
Hry:
Assassin's Creed Black Flag Resynced
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
Mortal Shell II - Datum vydání
Mortal Shell II - Datum vydání
Valheim - Datum vydání
Valheim - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání
Cyberpunk: Edgerunners 2 - Teaser 2
Cyberpunk: Edgerunners 2 - Teaser 2
O GTA VI a fascinujícím roku 1997 s Jardou Möwaldem || Chléb & Games
O GTA VI a fascinujícím roku 1997 s Jardou Möwaldem || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
Grand Theft Auto VI – Obal a předobjednávky
Grand Theft Auto VI – Obal a předobjednávky
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
The Planet Crafter – vydání na konzole
The Planet Crafter – vydání na konzole
Hellraiser: Revival – Datum vydání
Hellraiser: Revival – Datum vydání
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život
Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život
Star Trek: Shadow Frontier - Oznámení
Star Trek: Shadow Frontier - Oznámení
Songs of Conquest – Yulan
Songs of Conquest – Yulan
The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu

Nejnovější články