Assassin's Creed Black Flag Resynced vyjde na začátku prázdnin

Kdo má rád vítr ve vlasech a vlahý mořských vánek, má v posledních dnech žně. Nedávno vyšel předběžný přístup skvělého pirátského survivalu Windrose (dojmy), přičemž Ubisoft včera konečně pořádně ukázal dlouho vyhlížený remake Assassin's Creed Black Flag Resynced, který dorazí už začátkem léta.
Návrat jednoho z nejmilovanějších dílů asasínské série bude pohánět nejnovější verze enginu Anvil, aby virtuální Karibik ve zlaté éře pirátství působil lépe než kdy dříve. Logicky se do něj vrátíte s šarmantním kapitánem Edwardem Kenwayem, jehož kolesa osudu zatáhnou do prastarého konfliktu ústřední organizace s templáři. Potká během toho řadu známých postav, jako je obávaný Černovous nebo dost možná ještě nebezpečnější Anne Bonny, s nimiž se pojí i nové kusy příběhového obsahu.
Herně opět očekávejte mix pozemské a lodní zábavy, kde vás čeká průzkum jednolité mapy plné ostrovů i nepřátelských kocábek. Jakmile spočinete nohama na souši a vytasíte kordy, povšimnete si změn v soubojovém systému. Nabízí větší plynulost a volnější tvoření komb, při velkém důrazu na parírování a využívání prostředí.
To ostatně bude hrát roli i při pohybu, jelikož se studio mimo jiné zaměřilo na parkour, který nebude tak striktní jako v originále. Platí to nakonec i o stealthu, kdy se konečně přidala možnost manuálního přikrčení. Na to je napojené i odposlouchávání a sledování cílů, jež po vašem odhalení neukončí hru, nýbrž budou reagovat na základě situace.
Nicméně nebojte, radost si užijete i na širém moři. Ačkoliv lodní akce tolik změn nepotřebovala, tým ze Singapuru se rozhodl na Jackdaw přidat bohatější arzenál. Každá zbraň má nové alternativní možnosti palby, abyste se lépe přizpůsobili rozličným situacím. S lodí pak přímo souvisí tři nové postavy (Lucy Baldwin, The Padre a Deadman Smith), každá přicházející s vlastní příběhovou linií i unikátní schopností. A kdybyste měli dost lidské společnosti, na palubě najdete i opici nebo kočku. Všechno stále bez nadbytečných RPG prvků a věrné akčně adventurním kořenům.
Úplně na první dobrou je ale největší změnou vizuální stránka. Dostala opravdu slušné omlazení s detailnějšími texturami ve vysokém rozlišení i dynamickým nasvícením a počasím, jež všechny zdejší kouty proměňuje do živoucí kulisy. Na internetu se sice už objevilo pár zlých jazyků hořekujících nad přílišnou saturací, vzhledem ke slunnému zasazení však dává naprostý smysl a osobně si myslím, že jde o velký krok kupředu.
Assassin's Creed Black Flag Resynced na pultech obchodů konkrétně najdete 9. července ve verzi pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S za 59,99 eur. A jelikož má jít o návrat se vším všudy, můžete se těšit i na sběratelskou edici v přepočtu za pět tisíc korun. Najdete v ní Edwardovu figurku, kožený deník, brož, steelbook, zápisky námořních písní i látkovou mapu. Její součástí je deluxe edice s dodatečným digitálním obsahem plným kosmetických doplňků.
Takovou malou třešničkou na dortu pro všechny fanoušky je informace o návratu zpěváka a skladatele s uměleckým jménem Woodkid, který se proslavil písní Iron použité v ukázce Assassin's Creed: Revelations. S remakem se k sérii vrací a podílí se na nové verzi skladby, kterou uslyšíte ještě letos.
Ubisoft navíc už představil hardwarové nároky, kdy pro FullHD v 60 FPS se středními detaily postačí Intel Core i5-10600K či Ryzen 3600 a grafická karta RTX 3060 (12 GB verze) či Radeon RX6600XT (8 GB verze). Pro 4K už potřebujete silnější i7-12700K/Ryzen 5700X3D a grafickou sílu o velikosti RTX 4090 nebo RX 7900XTX. Ve všech případech si ale vystačíte s 16 GB operační paměti, což při aktuálních cenách potěší. Dodatečně si pomůžete i moderními technologiemi, jako je DLSS 4.5, FSR 4 či XeSS 3. Každopádně se musíte vyrovnat s absencí češtiny, která na rozdíl od originálu přítomná nebude.